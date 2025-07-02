В результате взрыва в Житомирской области пострадало более десяти человек
Киев • УНН
Взрыв в селе Березина Житомирской области привел к ранениям более десятка человек. Происшествие случилось на складах предприятия, повредив прилегающие дома и вызвав возгорание автобуса.
В результате взрыва, произошедшего сегодня в Житомирской области, по предварительной информации, ранено более десятка человек, сообщает УНН.
Сейчас официальной информации от правоохранительных органов о количестве пострадавших нет.
УНН следит за событиями и будет оперативно сообщать всю имеющуюся информацию.
Напомним
Взрыв произошел в Селе Березина Житомирской области. Сначала речь шла о том, что взрыв произошел на АЗС, однако впоследствии появилась информация, что взрыв прогремел рядом – на складах предприятия.
Взрывом повредило прилегающие дома. Также загорелся автобус.