У результаті вибуху на Житомирщині постраждало більше десятий людей
Київ • УНН
Вибух у селі Березина Житомирської області призвів до поранень понад десятка людей. Подія сталася на складах підприємства, пошкодивши прилеглі будинки та спричинивши загоряння автобуса.
Внаслідок вибуху, що стався сьогодні в Житомирській області, за попередньою інформацією, поранено більше десятка людей, повідомляє УНН.
Наразі офіційної інформації від правоохоронних органів щодо кількості постраждалих немає.
УНН стежить за подіями та оперативно повідомлятиме усю наявну інформацію.
Нагадаємо
Вибух стався у Селі Березина Житомирської області. Спочатку йшлося про те, що вибух стався на АЗС, однак згодом з’явилася інформація, що вибух пролунав поряд – на складах підприємства.
Вибухом пошкодило прилеглі будинки. Також загорівся автобус.