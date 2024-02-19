Через ворожу атаку на Харківщині загинув працівник обленерго, без світла опинились майже 9,5 тисяч споживачів - Міненерго
Київ • УНН
Співробітник обленерго на Харківщині загинув, а понад 9 500 споживачів залишилися без електроенергії через ворожі обстріли, що пошкодили інфраструктуру.
У Харківській області внаслідок ворожого обстрілу були знеструмлені майже 9,5 тисяч споживачів, загинув працівник обленерго. Дефіциту електроенергії немає. Про це у понеділок повідомили в Міненерго, пише УНН.
Як повідомляється, через обстріл на Харківщині пошкоджено будівлю районних електричних мереж Куп’янського району. Також знеструмлено повітряну лінію 110 кВ та підстанцію. Без світла залишилися 34 населені пункти (понад 9,5 тисяч споживачів).
Також внаслідок обстрілу загинув співробітник Куп’янського РЕМ - під час атаки він був вдома
Генерація
За даними відомства, дефіциту в енергосистемі не фіксується. "Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії", - вказали в Міненерго.
Як повідомляється, у короткостроковий ремонт виходив блок ТЕС, який після усунення зауважень підключено в роботу. У резерві - 10 одиниць генеруючого обладнання ТЕС, які будуть включені в роботу за потреби.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1997 МВт*год. Також передбачається експорт – до 4026 МВт*год до Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови.