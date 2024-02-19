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Из-за вражеской атаки на Харьковщине погиб работник облэнерго, без света оказались почти 9,5 тысяч потребителей - Минэнерго

Из-за вражеской атаки на Харьковщине погиб работник облэнерго, без света оказались почти 9,5 тысяч потребителей - Минэнерго

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 08:19  •  11571 просмотра

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Сотрудник облэнерго на Харьковщине погиб, а более 9 500 потребителей остались без электроэнергии из-за вражеских обстрелов, повредивших инфраструктуру.

В Харьковской области в результате вражеского обстрела были обесточены почти 9,5 тысяч потребителей, погиб работник облэнерго. Дефицита электроэнергии нет.  Об этом в понедельник сообщили в Минэнерго, пишет УНН

Как сообщается, из-за обстрела на Харьковщине повреждено здание районных электрических сетей Купянского района. Также обесточены воздушная линия 110 кВ и подстанция. Без света остались 34 населенных пункта (более 9,5 тысяч потребителей). 

Также в результате обстрела погиб сотрудник Купянского РЭС - во время атаки он был дома

- говорится в сообщении Минэнерго.

Генерация 

По данным ведомства, дефицита в энергосистеме не фиксируется. "Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии", - указали в Минэнерго. 

Как сообщается, в краткосрочный ремонт выходил блок ТЭС, который после устранения замечаний подключен в работу. В резерве - 10 единиц генерирующего оборудования ТЭС, которые будут включены в работу при необходимости. 

Импорт и экспорт 

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1997 МВт*ч. Также предполагается экспорт - до 4026 МВт*ч в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Через ворожу атаку на Харківщині загинув працівник обленерго, без світла опинились майже 9,5 тисяч споживачів - Міненерго
Ministry of Energy: Enemy attack in Kharkiv region killed an employee of regional power company, left almost 9.5 thousand consumers without electricity
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Из-за вражеской атаки на Харьковщине погиб работник облэнерго, без света оказались почти 9,5 тысяч потребителей - Минэнерго

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