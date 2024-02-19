Из-за вражеской атаки на Харьковщине погиб работник облэнерго, без света оказались почти 9,5 тысяч потребителей - Минэнерго

В Харьковской области в результате вражеского обстрела были обесточены почти 9,5 тысяч потребителей, погиб работник облэнерго. Дефицита электроэнергии нет. Об этом в понедельник сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Как сообщается, из-за обстрела на Харьковщине повреждено здание районных электрических сетей Купянского района. Также обесточены воздушная линия 110 кВ и подстанция. Без света остались 34 населенных пункта (более 9,5 тысяч потребителей).

Также в результате обстрела погиб сотрудник Купянского РЭС - во время атаки он был дома - говорится в сообщении Минэнерго.

Генерация

По данным ведомства, дефицита в энергосистеме не фиксируется. "Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии", - указали в Минэнерго.

Как сообщается, в краткосрочный ремонт выходил блок ТЭС, который после устранения замечаний подключен в работу. В резерве - 10 единиц генерирующего оборудования ТЭС, которые будут включены в работу при необходимости.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1997 МВт*ч. Также предполагается экспорт - до 4026 МВт*ч в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову.