Из-за вражеской атаки на Харьковщине погиб работник облэнерго, без света оказались почти 9,5 тысяч потребителей - Минэнерго
Киев • УНН
Сотрудник облэнерго на Харьковщине погиб, а более 9 500 потребителей остались без электроэнергии из-за вражеских обстрелов, повредивших инфраструктуру.
В Харьковской области в результате вражеского обстрела были обесточены почти 9,5 тысяч потребителей, погиб работник облэнерго. Дефицита электроэнергии нет. Об этом в понедельник сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Как сообщается, из-за обстрела на Харьковщине повреждено здание районных электрических сетей Купянского района. Также обесточены воздушная линия 110 кВ и подстанция. Без света остались 34 населенных пункта (более 9,5 тысяч потребителей).
Также в результате обстрела погиб сотрудник Купянского РЭС - во время атаки он был дома
Генерация
По данным ведомства, дефицита в энергосистеме не фиксируется. "Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии", - указали в Минэнерго.
Как сообщается, в краткосрочный ремонт выходил блок ТЭС, который после устранения замечаний подключен в работу. В резерве - 10 единиц генерирующего оборудования ТЭС, которые будут включены в работу при необходимости.
Импорт и экспорт
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1997 МВт*ч. Также предполагается экспорт - до 4026 МВт*ч в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову.
Из-за вражеской атаки на Харьковщине погиб работник облэнерго, без света оказались почти 9,5 тысяч потребителей - Минэнерго
Сотрудник облэнерго на Харьковщине погиб, а более 9 500 потребителей остались без электроэнергии из-за вражеских обстрелов, повредивших инфраструктуру.
российские войска за неделю 27 раз обстреляли приграничье Черниговщины - глава ОГА
За прошедшую неделю российские войска обстреляли приграничные районы Черниговской области 27 раз, обстреляв 13 населенных пунктов.
"АТЕШ" сообщил о прибытии боевиков "вагнера" в оккупированный Джанкой
В оккупированный Крым прибыло много российских военных. Среди недавно прибывших замечены отметки известной частной военной компании "вагнер".
Готовил удары по железной дороге и госпиталям в Черкасской области: задержан агент разведки рф
Служба безопасности Украины задержала агента российской разведки, который помогал врагу готовить ракетные удары по железным дорогам и военным госпиталям в Черкасской области, определяя цели.
российские войска продолжают обстрелы приграничных районов из артиллерии и минометов, нанося ущерб гражданской инфраструктуре
российские войска продолжили обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей из артиллерии и минометов. На Сумщине повредили частный дом, к счастью, о жертвах не сообщается.
Украина и Япония подписали более 50 соглашений о сотрудничестве - Шмыгаль
Украина и Япония подписали более 50 соглашений о сотрудничестве, направленных на экономическое развитие и реконструкцию в таких сферах, как избежание двойного налогообложения, поддержка восстановления Украины, сельское хозяйство, образование, энергетика и инфраструктура.
россияне ударили по Донецкой области 14 раз за сутки: двое раненых, есть разрушения
За 24 часа россияне совершили 14 обстрелов Донецкой области, ранив двух мирных жителей и повредив 18 жилых домов, две школы и спортивно-оздоровительный комплекс.
Зеленский поздравил нового председательствующего в Африканском Союзе: "Готовы к взаимовыгодному сотрудничеству"
Зеленский поздравил нового главу Африканского Союза и заявил, что Украина готова сотрудничать для восстановления уважения к международному праву и Уставу ООН.
Задержка западной поддержки помогла россии начать наступление на трех направлениях одновременно - ISW
Задержки с предоставлением западной помощи по безопасности Украине дают возможность России начать наступательные операции сразу на нескольких участках фронта, чтобы оказать давление на украинские силы.
В Мариупольском районе упал горящий самолет, в городе слышны взрывы - Андрющенко
По словам советника городского головы Мариуполя, возле села в Мариупольском районе упал горящий самолет, а в городе были слышны взрывы.