Через снігопад в Туреччині застрягли українці: сьогодні повертаються перші два борти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Впродовж години до Києва має вилетіти перший рейс зі Стамбулу із 130 пасажирами на борту, ввечері очікується ще один літак. Про це повідомив у Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише УНН.
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"Стамбул: за інформацією авіаперевізників, впродовж години до Києва має вилетіти перший рейс із 130 пасажирами на борту. Ввечері планується інший рейс для ще 180 людей. Консули працюють, аби всі українці зі скасованих рейсів повернулися додому", - написав Ніколенко.
Деталі
Раніше речник повідомляв, що у Стамбулі через негоду застрягли українці, однак завдяки роботі консулів вони були розміщені в готелях та забезпечені харчуванням.
МЗС взаємодіє з турецькою стороною, аби якнайшвидше запустити скасовані авіарейси і повернути українських громадян додому.
Контекст
Найзавантаженіший аеропорт Європи в Стамбулі на початку тижня закрився після того як масштабна хуртовина накрила райони східного Середземномор'я, викликавши відключення електроенергії та хаос на дорогах.
Повідомлялось, що у вівторок рятувальні бригади в Стамбулі та Афінах уже розчистили дороги, які були завалені снігом. Однак аеропорт залишався закритим.