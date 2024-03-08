Через масовану нічну атаку рф дронами пошкоджено інфраструктуру на Одещині, на півдні збито 30 "шахедів"
Київ • УНН
Чергова масована нічна атака російських безпілотників на півдні України призвела до пошкодження інфраструктурного об'єкту та пожежі в Одеській області, а підрозділи протиповітряної оборони збили 30 безпілотників "шахед" у кількох регіонах.
Ще одна масована нічна атака російських військ дронами на півдні України призвела до пошкодження інфраструктурного об'єкта та пожежі в Одеській області, а підрозділи протиповітряної оборони збили 30 безпілотників типу Shahed у кількох регіонах, повідомили у Силах оборони півдня України у п'ятницю, пише УНН.
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"Знов нічна масована дронова атака по півдню України", - зазначили у Силах оборони півдня України у Telegram.
Як зазначається, три години підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі "шахедів", що заходили з різних напрямків і складно маневрували, тероризуючи мирних людей.
"30 баражуючих снарядів типу "Shahed-131/136" збиті в нашій операційній зоні. У небі Одещини - 18, Кіровоградщини - 8, по 2 на Миколаївщині і Херсонщині", - вказано у повідомленні.
На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано
Інформація про постраждалих, як вказано, не надходила.
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