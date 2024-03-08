Из-за массированной ночной атаки рф дронами повреждена инфраструктура в Одесской области, на юге сбито 30 "шахедов"

Еще одна массированная ночная атака российских войск дронами на юге Украины привела к повреждению инфраструктурного объекта и пожару в Одесской области, а подразделения противовоздушной обороны сбили 30 беспилотников типа Shahed в нескольких регионах, сообщили в Силах обороны юга Украины в пятницу, пишет УНН.

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"Опять ночная массированная дроновая атака по югу Украины", - отметили в Силах обороны юга Украины в Telegram.

Как указано, три часа подразделения противовоздушной обороны отбивали волны "шахедов", которые заходили с разных направлений и сложно маневрировали, терроризируя мирных людей.

"30 барражирующих снарядов типа "Shahed-131/136" сбиты в нашей операционной зоне. В небе Одесской области - 18, Кировоградской - 8, по 2 в Николаевской и Херсонской областях", - указано в сообщении.

К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесской области поврежден инфраструктурный объект, здания которого длительное время законсервированы. На открытой местности произошел пожар, который оперативно ликвидирован - сообщили в Силах обороны Юга.

Информация о пострадавших, как указано, не поступала.

ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"