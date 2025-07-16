Частину кадрових призначень в уряді можуть перенести на наступний тиждень - Железняк
Київ • УНН
Президент Зеленський та віцепрем'єрка Свириденко представлять перелік частини уряду на засіданні фракції "Слуга народу". Не всі кадрові рішення можуть бути проголосовані цього тижня, можливе засідання у вівторок 22 липня.
Сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції "Слуга народу", де Президент України Володимир Зеленський та віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко представлять перелік частини уряду, проте існує ймовірність, що не всі кадрові рішення встигнуть на цьому тижні проголосувати.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
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Зараз ще раз міняють місцями деякі кадри. Буде пару змін в переліку. На 18:30 буде засідання "Слуги народу, де Президент та Свириденко представить перелік частини уряду. Скоріш за все, не всі кадрові рішення встигнуть на цьому тижні проголосувати, тому депутатів попередили, що у вівторок 22 липня може бути теж засідання
Нагадаємо
Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України.
УНН повідомляв, що сьогодні, 16 липня відбудеться засідання фракції "Слуги народу". На ньому буде присутня віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка представить кандидатів на посади міністрів.