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Частину кадрових призначень в уряді можуть перенести на наступний тиждень - Железняк

Київ • УНН

 • 818 перегляди

Президент Зеленський та віцепрем'єрка Свириденко представлять перелік частини уряду на засіданні фракції "Слуга народу". Не всі кадрові рішення можуть бути проголосовані цього тижня, можливе засідання у вівторок 22 липня.

Частину кадрових призначень в уряді можуть перенести на наступний тиждень - Железняк

Сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції "Слуга народу", де Президент України Володимир Зеленський та віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко представлять перелік частини уряду, проте існує ймовірність, що не всі кадрові рішення встигнуть на цьому тижні проголосувати.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

Зараз ще раз міняють місцями деякі кадри. Буде пару змін в переліку. На 18:30 буде засідання "Слуги народу, де Президент та Свириденко представить перелік частини уряду. Скоріш за все, не всі кадрові рішення встигнуть на цьому тижні проголосувати, тому депутатів попередили, що у вівторок 22 липня може бути теж засідання

- повідомив Железняк. 

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України.

УНН повідомляв, що сьогодні, 16 липня відбудеться засідання фракції "Слуги народу". На ньому буде присутня віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка представить кандидатів на посади міністрів.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Юлія Свириденко
Слуга народу
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
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