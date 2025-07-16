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Часть кадровых назначений в правительстве могут перенести на следующую неделю - Железняк

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Президент Зеленский и вице-премьер Свириденко представят перечень части правительства на заседании фракции "Слуга народа". Не все кадровые решения могут быть проголосованы на этой неделе, возможно заседание во вторник 22 июля.

Часть кадровых назначений в правительстве могут перенести на следующую неделю - Железняк

Сегодня вечером состоится заседание фракции "Слуга народа", где Президент Украины Владимир Зеленский и вице-премьер-министр Юлия Свириденко представят перечень части правительства, однако существует вероятность, что не все кадровые решения успеют на этой неделе проголосовать.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Сейчас еще раз меняют местами некоторые кадры. Будет пара изменений в перечне. На 18:30 будет заседание "Слуги народа", где Президент и Свириденко представят перечень части правительства. Скорее всего, не все кадровые решения успеют на этой неделе проголосовать, поэтому депутатов предупредили, что во вторник 22 июля может быть тоже заседание

- сообщил Железняк. 

Напомним

Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины.

УНН сообщал, что сегодня, 16 июля состоится заседание фракции "Слуги народа". На нем будет присутствовать вице-премьер-министр Юлия Свириденко, которая представит кандидатов на должности министров.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Юлия Свириденко
Слуга народа
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Украина
Денис Шмыгаль
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