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Час графіків відключень світла сьогодні розширили - ДТЕК

Київ • УНН

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Укренерго змінило графік відключень електроенергії на 25 травня у кількох областях, включаючи Київську, Одеську, Донецьку та Дніпропетровську: відключення заплановані з 20:00 до 24:00, у той час як протягом дня відключень не планується.

Укренерго розширило час застосування графіків відключень електроенергії на 25 травня, повідомили у суботу в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.

Деталі

"Укренерго змінив години введення лімітів на 25 травня. Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: графіки відключень діятимуть сьогодні з 20.00 до 24.00", - вказано у повідомленні ДТЕК у соцмережах.

У компанії нагадали, що впродовж дня відключення не передбачені.

В Україні можливі відключення світла у вечірні пікові години - Міненерго25.05.24, 10:29 • 28500 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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