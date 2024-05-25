Время графиков отключений света сегодня расширили - ДТЭК

Укрэнерго расширило время применения графиков отключений электроэнергии на 25 мая, сообщили в субботу в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Детали

"Укрэнерго изменил часы введения лимитов на 25 мая. Киев, Киевская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская области: графики отключений будут действовать сегодня с 20.00 до 24.00", - указано в сообщении ДТЭК в соцсетях.

В компании напомнили, что в течение дня отключения не предусмотрены.

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