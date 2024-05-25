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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
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Время графиков отключений света сегодня расширили - ДТЭК
Укрэнерго изменило график отключений электроэнергии на 25 мая в нескольких областях, включая Киевскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую: отключения запланированы с 20:00 до 24:00, в то время как в течение дня отключений не планируется.
Генштаб: сегодня уже 21 боестолкновение, одно продолжается в районе Волчанска, на Купянском направлении ситуация напряженная
Сегодня на фронте произошло уже 21 боестолкновение, на Харьковском направлении продолжается боестолкновение в районе Волчанска, на Купянском - еще одно. На Северском направлении украинские воины имели успех на отдельных участках.
Владелец Starlink тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками глушения - Маск
SpaceX Илона Маска тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками заглушить Starlink.
На фронте за сутки 103 боестолкновения, по врагу и его инфраструктуре нанесли 19 ударов - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 103 боевых столкновения, Вооруженные силы Украины нанесли удары по 17 местам сосредоточения личного состава и двух объектах инфраструктуры российско-террористических войск, при этом российско-террористические войска понесли потери 1148 человек личного состава, 15 танков, 11 ББМ и другой военной техники.
Орбан задерживает финансирование вооружений для Украины из замороженных российских активов - FT
Венгрия во главе с Виктором Орбаном задерживает законодательство ЕС, которое позволило бы Украине получить до 2 миллиардов евро помощи на вооружение, нанося удар по попыткам мобилизовать поступления от замороженных российских активов.
Ситуация на юге остается стабильной, морские пехотинцы имеют успех на Приднепровском направлении - Плетенчук
Украинские войска успешно отбили многочисленные российские атаки на Приднепровском и Ореховском направлениях, нанеся врагу потери.
Блинкен: помощь Украине из предыдущих пакетов уже попала на передовую
Государственный секретарь США Энтони Блинкен после объявления нового пакета военной помощи Украине сообщил, что "помощь из предыдущих пакетов уже попала на передовую".
Удар рф пришелся по близкому пригороду Харькова, есть раненый
В результате обстрела населенного пункта в Харьковском районе был ранен один мирный житель, подробности уточняются.
Харьков подвергся вражескому удару КАБами - мэр
По последней информации, два КАБа нанесли удар по району Северной Салтовки Харькова.
В россии утверждают о дронах в белгородской и курской областях ночью и утром
министерство обороны россии утверждает, что ночью и утром уничтожило и перехватило несколько беспилотников над белгородской и курской областями рф.