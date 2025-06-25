Британця, який влаштував фейкове весілля з 9-річною українкою у Діснейленді Парижа, заарештували за шахрайство

39-річного Джекі Джаджа, який перебуває в реєстрі сексуальних злочинців з 2016 року, затримали у Франції після спроби організувати фальшиву церемонію з українською дитиною у паризькому Діснейленді. Йому висунуто обвинувачення у шахрайстві, зловживанні довірою, відмиванні грошей і викраденні особистих даних. Тим часом британська поліція продовжує його розшук за порушення умов нагляду. Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

За даними ЗМІ, Джаджу висунуто обвинувачення у "шахрайстві, зловживанні довірою, відмиванні коштів і викраденні особистих даних", тоді як британська поліція розшукує його за "порушення умов реєстру сексуальних злочинців".

Після засідання суд ухвалив рішення взяти його під варту. За словами французького прокурора, чоловік намагався приховати свою особу: йому нібито "нанесли професійний макіяж, через що його обличчя виглядало зовсім не так, як його власне".

Ім’я Джаджа фігурує у реєстрі сексуальних злочинців з 2016 року, коли його засудили за стосунки з неповнолітніми. Деякий час він провів у в’язниці, а після звільнення перебував під дією Наказу про запобігання сексуальним домаганням, що передбачає суворі обмеження його свободи.

Попри це, Джадж продовжував організовувати постановки за участі дітей та молоді. За даними BBC, частина цих відео публікувалася на YouTube-каналі, оформленому як офіційна сторінка виконавця. Акаунт зібрав понад шість мільйонів переглядів і понад 12 мільйонів підписників.

На іншому каналі було виявлено відео, що містило таємно зняті кадри однієї з 15-річних жертв, за яку Джаджа було засуджено. Її родина розповіла BBC, що Джадж "зруйнував" її життя, і назвала "неприйнятним той факт, що відео лишалося в загальному доступі чотири роки". У вересні минулого року BBC поінформувала про це Google. Тоді компанія відповіла, що "серйозно ставиться до безпеки користувачів", однак не пояснила, яким чином маловідомий акаунт Джаджа отримав мільйони підписників і чому відео не були вилучені раніше.

Документи, зібрані BBC, свідчать, що витрати на оренду локацій і наймання акторів сягали сотень тисяч фунтів. Лише оренда території перед кінотеатром Odeon на Лестер-сквер у Лондоні, де часто проводять прем’єри голлівудських фільмів, коштувала десятки тисяч фунтів.

Французький телеканал BFMTV повідомив, що постановка фальшивого весілля в паризькому Діснейленді могла обійтися організаторам у понад 130 тисяч євро. Як саме фінансувалися ці масштабні події - досі залишається незрозумілим.

У коментарі BBC Столична поліція Великої Британії заявила, що 39-річний чоловік перебуває в розшуку за порушення Наказу про запобігання сексуальним домаганням та невиконання вимог реєстру сексуальних злочинців.

Нам відомо, що чоловіка заарештували у Франції за іншими справами, і офіцери зв’язуються з французькою владою — йдеться в офіційній заяві.

Доповнення

Прокурор зазначив, що українська дівчинка прибула до Франції за два дні до заходу в Діснейленді. За офіційними даними, вона не стала жертвою ані фізичного, ані сексуального насильства, і її не "змушували грати роль" нареченої.

У заяві також вказано, що паризький Діснейленд був "обдурений", а для оренди місця проведення Джадж скористався підробленим латвійським посвідченням особи.