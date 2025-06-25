Британца, устроившего фейковую свадьбу с 9-летней украинкой в Диснейленде Парижа, арестовали за мошенничество

39-летнего Джеки Джаджа, который находится в реестре сексуальных преступников с 2016 года, задержали во Франции после попытки организовать фальшивую церемонию с украинским ребенком в парижском Диснейленде. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, злоупотреблении доверием, отмывании денег и похищении личных данных. Тем временем британская полиция продолжает его розыск за нарушение условий надзора. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По данным СМИ, Джаджу предъявлено обвинение в "мошенничестве, злоупотреблении доверием, отмывании средств и похищении личных данных", в то время как британская полиция разыскивает его за "нарушение условий реестра сексуальных преступников".

После заседания суд принял решение заключить его под стражу. По словам французского прокурора, мужчина пытался скрыть свою личность: ему якобы "нанесли профессиональный макияж, из-за чего его лицо выглядело совсем не так, как его собственное".

Имя Джаджа фигурирует в реестре сексуальных преступников с 2016 года, когда его осудили за отношения с несовершеннолетними. Некоторое время он провел в тюрьме, а после освобождения находился под действием Приказа о предотвращении сексуальных домогательств, предусматривающего строгие ограничения его свободы.

Несмотря на это, Джадж продолжал организовывать постановки с участием детей и молодежи. По данным BBC, часть этих видео публиковалась на YouTube-канале, оформленном как официальная страница исполнителя. Аккаунт собрал более шести миллионов просмотров и более 12 миллионов подписчиков.

На другом канале было обнаружено видео, содержащее тайно снятые кадры одной из 15-летних жертв, за которую Джаджа был осужден. Ее семья рассказала BBC, что Джадж "разрушил" ее жизнь, и назвала "неприемлемым тот факт, что видео оставалось в общем доступе четыре года". В сентябре прошлого года BBC проинформировала об этом Google. Тогда компания ответила, что "серьезно относится к безопасности пользователей", однако не объяснила, каким образом малоизвестный аккаунт Джаджа получил миллионы подписчиков и почему видео не были удалены раньше.

Документы, собранные BBC, свидетельствуют, что расходы на аренду локаций и наем актеров достигали сотен тысяч фунтов. Только аренда территории перед кинотеатром Odeon на Лестер-сквер в Лондоне, где часто проводят премьеры голливудских фильмов, стоила десятки тысяч фунтов.

Французский телеканал BFMTV сообщил, что постановка фальшивой свадьбы в парижском Диснейленде могла обойтись организаторам в более чем 130 тысяч евро. Как именно финансировались эти масштабные события - до сих пор остается неясным.

В комментарии BBC Столичная полиция Великобритании заявила, что 39-летний мужчина находится в розыске за нарушение Приказа о предотвращении сексуальных домогательств и невыполнение требований реестра сексуальных преступников.

Нам известно, что мужчина был арестован во Франции по другим делам, и офицеры связываются с французскими властями — говорится в официальном заявлении.

Дополнение

Прокурор отметил, что украинская девочка прибыла во Францию за два дня до мероприятия в Диснейленде. По официальным данным, она не стала жертвой ни физического, ни сексуального насилия, и ее не "заставляли играть роль" невесты.

В заявлении также указано, что парижский Диснейленд был "обманут", а для аренды места проведения Джадж воспользовался поддельным латвийским удостоверением личности.