Британца, устроившего фейковую свадьбу с 9-летней украинкой в Диснейленде Парижа, арестовали за мошенничество

$41.790.08
48.510.49
ukenru
Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
10:31 • 12399 просмотра
Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов
08:58 • 32022 просмотра
"Обсудим очевидное": Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО
Эксклюзив
08:45 • 33920 просмотра
В Минсоцполитики объяснили, почему решить проблемы на рынке труда быстрой иммиграцией не получится, и что еще необходимо
24 июня, 17:47 • 56801 просмотра
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
Эксклюзив
24 июня, 17:30 • 94630 просмотра
Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
24 июня, 12:48 • 95621 просмотра
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
Эксклюзив
24 июня, 09:02 • 113065 просмотра
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
Эксклюзив
24 июня, 08:07 • 120709 просмотра
Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации
Эксклюзив
24 июня, 07:47 • 122363 просмотра
Малые аптеки предупреждают, что не смогут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства", что грозит им потерей лицензии
24 июня, 07:34 • 91633 просмотра
Война путина с НАТО обойдется миру в 1,5 триллиона долларов - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4м/с
40%
748мм
Популярные новости
Вражеские корабли исчезли из Черного и Азовского морей - ВМС25 июня, 03:14 • 40107 просмотра
В Одесской области ночью враг атаковал инфраструктуру: что известно07:18 • 40483 просмотра
Коррупция в Минрегионе: суд перенес избрание меры пресечения Чернышову на завтра08:15 • 31045 просмотра
Переговоры россии и Украины: кремль готов к определению нового раунда09:53 • 41436 просмотра
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 10:16 • 25103 просмотра
публикации
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 10:16 • 25434 просмотра
Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”24 июня, 15:24 • 97566 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко24 июня, 12:11 • 140032 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков24 июня, 11:50 • 143494 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"24 июня, 09:55 • 182401 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Марк Рютте
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Нидерланды
Франция
Реклама
УНН Lite
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 34231 просмотра
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом24 июня, 14:38 • 42363 просмотра
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"24 июня, 11:51 • 55625 просмотра
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 130061 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 206987 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Тесла Модель Y
Фокс Ньюс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ядерная бомба B61

Британца, устроившего фейковую свадьбу с 9-летней украинкой в Диснейленде Парижа, арестовали за мошенничество

Киев • УНН

 • 736 просмотра

39-летнего Джеки Джаджа, который находится в реестре сексуальных преступников с 2016 года, задержали во Франции после попытки организовать фальшивую церемонию с украинским ребенком в парижском Диснейленде. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, злоупотреблении доверием, отмывании денег и похищении личных данных, а британская полиция разыскивает его за нарушение условий надзора.

Британца, устроившего фейковую свадьбу с 9-летней украинкой в Диснейленде Парижа, арестовали за мошенничество

39-летнего Джеки Джаджа, который находится в реестре сексуальных преступников с 2016 года, задержали во Франции после попытки организовать фальшивую церемонию с украинским ребенком в парижском Диснейленде. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, злоупотреблении доверием, отмывании денег и похищении личных данных. Тем временем британская полиция продолжает его розыск за нарушение условий надзора. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По данным СМИ, Джаджу предъявлено обвинение в "мошенничестве, злоупотреблении доверием, отмывании средств и похищении личных данных", в то время как британская полиция разыскивает его за "нарушение условий реестра сексуальных преступников".

После заседания суд принял решение заключить его под стражу. По словам французского прокурора, мужчина пытался скрыть свою личность: ему якобы "нанесли профессиональный макияж, из-за чего его лицо выглядело совсем не так, как его собственное".

Имя Джаджа фигурирует в реестре сексуальных преступников с 2016 года, когда его осудили за отношения с несовершеннолетними. Некоторое время он провел в тюрьме, а после освобождения находился под действием Приказа о предотвращении сексуальных домогательств, предусматривающего строгие ограничения его свободы.

Несмотря на это, Джадж продолжал организовывать постановки с участием детей и молодежи. По данным BBC, часть этих видео публиковалась на YouTube-канале, оформленном как официальная страница исполнителя. Аккаунт собрал более шести миллионов просмотров и более 12 миллионов подписчиков.

На другом канале было обнаружено видео, содержащее тайно снятые кадры одной из 15-летних жертв, за которую Джаджа был осужден. Ее семья рассказала BBC, что Джадж "разрушил" ее жизнь, и назвала "неприемлемым тот факт, что видео оставалось в общем доступе четыре года". В сентябре прошлого года BBC проинформировала об этом Google. Тогда компания ответила, что "серьезно относится к безопасности пользователей", однако не объяснила, каким образом малоизвестный аккаунт Джаджа получил миллионы подписчиков и почему видео не были удалены раньше.

Документы, собранные BBC, свидетельствуют, что расходы на аренду локаций и наем актеров достигали сотен тысяч фунтов. Только аренда территории перед кинотеатром Odeon на Лестер-сквер в Лондоне, где часто проводят премьеры голливудских фильмов, стоила десятки тысяч фунтов.

Французский телеканал BFMTV сообщил, что постановка фальшивой свадьбы в парижском Диснейленде могла обойтись организаторам в более чем 130 тысяч евро. Как именно финансировались эти масштабные события - до сих пор остается неясным.

В комментарии BBC Столичная полиция Великобритании заявила, что 39-летний мужчина находится в розыске за нарушение Приказа о предотвращении сексуальных домогательств и невыполнение требований реестра сексуальных преступников.

Нам известно, что мужчина был арестован во Франции по другим делам, и офицеры связываются с французскими властями

— говорится в официальном заявлении.

Дополнение

Прокурор отметил, что украинская девочка прибыла во Францию за два дня до мероприятия в Диснейленде. По официальным данным, она не стала жертвой ни физического, ни сексуального насилия, и ее не "заставляли играть роль" невесты.

В заявлении также указано, что парижский Диснейленд был "обманут", а для аренды места проведения Джадж воспользовался поддельным латвийским удостоверением личности.

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
BFM TV
Латвия
Париж
Франция
Великобритания
YouTube
Гугл
Лондон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9