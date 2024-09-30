Британія закриває останню вугільну електростанцію
Київ • УНН
Британія стане першою країною G7, яка відмовиться від вугільної електроенергії. Остання вугільна електростанція в Реткліфф-он-Соар припинить роботу, що допоможе країні досягти кліматичних цілей.
Велика Британія сьогодні планує відключити останню вугільну електростанцію, таким чином країна стане першою серед членів G7, хто відмовився від вугільної електроенергії. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що про наміри поступової відмови від викопного палива для досягнення кліматичних цілей. Лондон заявив ще у 2015 році. План передбачав закриття всіх вугільних електростанцій упродовж наступного десятиліття. Тоді майже 30% електроенергії в країні вироблялося з вугілля.
У 2023 році частка вугілля в енергобалансі становила 1,3%.
У виданні додають, що відмова від вугільної електроенергії допомогла скоротити викиди парникових газів у Великій Британії — з 1990 року вони скоротилися більш ніж удвічі.
Загалом Британія планує досягти нульового рівня викидів до 2050 року, задля цього вона намагатиметься максимально перейти на відновлювані джерела енергії.
Доповнення
У The Guardian додають, що остання вугільна електростанція в Реткліфф-он-Соар, на південний захід від Ноттінгема, у понеділок працює останній день.
Всі 170 співробітників станції запрошені зібратися в їдальні в понеділок, де в прямому ефірі з диспетчерської буде показано момент, коли генератори станції вимикаються востаннє.
Сьогоднішнє закриття станції Реткліфф знаменує собою кінець епохи, і вугільники можуть по праву пишатися своєю роботою, яка забезпечує енергією нашу країну вже понад 140 років. Як країна, ми в боргу перед майбутніми поколіннями
Нагадаємо
Дані аналізу Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Crea) свідчать, що протягом 2023 року Європейський Союз створив на 8% менше вуглекислого газу з викопного палива, ніж у 2022 році.