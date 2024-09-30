Британия закрывает последнюю угольную электростанцию

Великобритания сегодня планирует отключить последнюю угольную электростанцию, таким образом страна станет первой среди членов G7, кто отказался от угольной электроэнергии. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что о намерениях постепенного отказа от ископаемого топлива для достижения климатических целей. Лондон заявил еще в 2015 году. План предусматривал закрытие всех угольных электростанций в течение следующего десятилетия. Тогда почти 30% электроэнергии в стране производилось из угля.

В 2023 году доля угля в энергобалансе составляла 1,3%.

В издании добавляют, что отказ от угольной электроэнергии помог сократить выбросы парниковых газов в Великобритании - с 1990 года они сократились более чем вдвое.

В целом Великобритания планирует достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году, для этого она будет пытаться максимально перейти на возобновляемые источники энергии.

Дополнение

В The Guardian добавляют, что последняя угольная электростанция в Рэтклифф-он-Соар, к юго-западу от Ноттингема, в понедельник работает последний день.

Все 170 сотрудников станции приглашены собраться в столовой в понедельник, где в прямом эфире из диспетчерской будет показан момент, когда генераторы станции выключаются в последний раз.

Сегодняшнее закрытие станции Рэтклифф знаменует собой конец эпохи, и угольщики могут по праву гордиться своей работой, которая обеспечивает энергией нашу страну уже более 140 лет. Как страна, мы в долгу перед будущими поколениями - заявил министр энергетики Майкл Шенкс.

Напомним,

Данные анализа Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea) свидетельствуют, что в течение 2023 года Европейский Союз создал на 8% меньше углекислого газа из ископаемого топлива, чем в 2022 году.