Брюссель тимчасово зупинив розслідування проти X Ілона Маска на тлі торговельних переговорів із США

Єврокомісія призупинила розслідування щодо соцмережі X за порушення правил цифрової прозорості, зважаючи на торгівельні переговори з адміністрацією США. Офіційно слідство триває, однак джерела в Брюсселі визнають: фінальне рішення відкладають, аби не загострювати напругу з Вашингтоном, пише УНН із посиланням на Financial Time.

Європейська комісія призупинила одне зі своїх розслідувань щодо компанії Ілона Маска X за порушення правил цифрової прозорості блоку, поки вона прагне завершити торговельні переговори зі США - повідомляє видання.

Очікувалося, що Брюссель завершить розслідування платформи соціальних мереж до літніх канікул у ЄС, але пропустить цей термін - повідомили троє посадовців, знайомих з цим питанням.

Вони зазначили, що рішення, ймовірно, буде прийнято після того, як "з'явиться ясність у торгівельних переговорах між ЄС та США".

Все залежить від ситуації - пояснив один із них.

За словами брюссельських посадовців, переговори, що тривають, роблять усі рішення, пов'язані зі США, "особливо політично чутливими, оскільки ніхто не хоче образити Трампа та загострити трансатлантичні торгівельні конфлікти".

Доповнення

Європейський Союз проводить кілька розслідувань проти соцмережі X у межах Закону про цифрові послуги (DSA), який зобов’язує великі онлайн-платформи ретельно контролювати вміст на своїх ресурсах.

Ці правила стали джерелом напруги між Брюсселем і великими американськими технологічними компаніями, які користуються підтримкою адміністрації Дональда Трампа.

У США вважають, що ЄС упереджено переслідує їхні фірми та обмежує свободу слова, яку активно захищає рух MAGA.Торік європейські регулятори встановили, що платформа X імовірно порушила правила DSA через заплутаний інтерфейс і брак прозорості у доступі до даних.

За такі порушення ЄС має право накладати штрафи до 6% від глобального річного доходу компанії, хоча, як очікується, санкції будуть менш суворими.

Паралельно Єврокомісія, яка відповідає за торгівлю, з квітня веде переговори зі США про нову торговельну угоду. Це почалося після того, як американська сторона запровадила 20% тарифи на європейські товари, які згодом тимчасово знизили до 10%.

Однак нещодавно Трамп заявив, що з 1 серпня тарифи зростуть до 30%, якщо не буде досягнуто прогресу.

Попри політичний тиск, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС не має наміру змінювати свої цифрові правила. У квітні Брюссель вже оштрафував Apple і Meta на 700 мільйонів євро за порушення антимонопольного законодавства.

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