Брюссель временно приостановил расследование против X Илона Маска на фоне торговых переговоров с США

Еврокомиссия приостановила расследование в отношении соцсети X за нарушение правил цифровой прозрачности, учитывая торговые переговоры с администрацией США. Официально следствие продолжается, однако источники в Брюсселе признают: финальное решение откладывают, чтобы не обострять напряжение с Вашингтоном, пишет УНН со ссылкой на Financial Time.

Европейская комиссия приостановила одно из своих расследований в отношении компании Илона Маска X за нарушение правил цифровой прозрачности блока, пока она стремится завершить торговые переговоры с США. - сообщает издание.

Ожидалось, что Брюссель завершит расследование платформы социальных сетей до летних каникул в ЕС, но пропустит этот срок. - сообщили трое чиновников, знакомых с этим вопросом.

Они отметили, что решение, вероятно, будет принято после того, как "появится ясность в торговых переговорах между ЕС и США".

Все зависит от ситуации. - пояснил один из них.

По словам брюссельских чиновников, продолжающиеся переговоры делают все решения, связанные с США, "особенно политически чувствительными, поскольку никто не хочет обидеть Трампа и обострить трансатлантические торговые конфликты".

Дополнение

Европейский Союз проводит несколько расследований против соцсети X в рамках Закона о цифровых услугах (DSA), который обязывает крупные онлайн-платформы тщательно контролировать контент на своих ресурсах.

Эти правила стали источником напряжения между Брюсселем и крупными американскими технологическими компаниями, которые пользуются поддержкой администрации Дональда Трампа.

В США считают, что ЕС предвзято преследует их фирмы и ограничивает свободу слова, которую активно защищает движение MAGA. В прошлом году европейские регуляторы установили, что платформа X предположительно нарушила правила DSA из-за запутанного интерфейса и недостатка прозрачности в доступе к данным.

За такие нарушения ЕС имеет право налагать штрафы до 6% от глобального годового дохода компании, хотя, как ожидается, санкции будут менее суровыми.

Параллельно Еврокомиссия, отвечающая за торговлю, с апреля ведет переговоры с США о новом торговом соглашении. Это началось после того, как американская сторона ввела 20% тарифы на европейские товары, которые впоследствии временно снизили до 10%.

Однако недавно Трамп заявил, что с 1 августа тарифы вырастут до 30%, если не будет достигнуто прогресса.

Несмотря на политическое давление, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС не намерен менять свои цифровые правила. В апреле Брюссель уже оштрафовал Apple и Meta на 700 миллионов евро за нарушение антимонопольного законодательства.

Польша хочет, чтобы ЕС оштрафовал xAI Илона Маска после непристойных комментариев в адрес польских политиков