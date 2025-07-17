Брюссель временно приостановил расследование против X Илона Маска на фоне торговых переговоров с США
Киев • УНН
Еврокомиссия временно приостановила расследование в отношении соцсети X за нарушение правил цифровой прозрачности. Это решение связано с торговыми переговорами между ЕС и США, чтобы избежать обострения напряженности с Вашингтоном.
Еврокомиссия приостановила расследование в отношении соцсети X за нарушение правил цифровой прозрачности, учитывая торговые переговоры с администрацией США. Официально следствие продолжается, однако источники в Брюсселе признают: финальное решение откладывают, чтобы не обострять напряжение с Вашингтоном, пишет УНН со ссылкой на Financial Time.
Европейская комиссия приостановила одно из своих расследований в отношении компании Илона Маска X за нарушение правил цифровой прозрачности блока, пока она стремится завершить торговые переговоры с США.
Ожидалось, что Брюссель завершит расследование платформы социальных сетей до летних каникул в ЕС, но пропустит этот срок.
Они отметили, что решение, вероятно, будет принято после того, как "появится ясность в торговых переговорах между ЕС и США".
Все зависит от ситуации.
По словам брюссельских чиновников, продолжающиеся переговоры делают все решения, связанные с США, "особенно политически чувствительными, поскольку никто не хочет обидеть Трампа и обострить трансатлантические торговые конфликты".
Дополнение
Европейский Союз проводит несколько расследований против соцсети X в рамках Закона о цифровых услугах (DSA), который обязывает крупные онлайн-платформы тщательно контролировать контент на своих ресурсах.
Эти правила стали источником напряжения между Брюсселем и крупными американскими технологическими компаниями, которые пользуются поддержкой администрации Дональда Трампа.
В США считают, что ЕС предвзято преследует их фирмы и ограничивает свободу слова, которую активно защищает движение MAGA. В прошлом году европейские регуляторы установили, что платформа X предположительно нарушила правила DSA из-за запутанного интерфейса и недостатка прозрачности в доступе к данным.
За такие нарушения ЕС имеет право налагать штрафы до 6% от глобального годового дохода компании, хотя, как ожидается, санкции будут менее суровыми.
Параллельно Еврокомиссия, отвечающая за торговлю, с апреля ведет переговоры с США о новом торговом соглашении. Это началось после того, как американская сторона ввела 20% тарифы на европейские товары, которые впоследствии временно снизили до 10%.
Однако недавно Трамп заявил, что с 1 августа тарифы вырастут до 30%, если не будет достигнуто прогресса.
Несмотря на политическое давление, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС не намерен менять свои цифровые правила. В апреле Брюссель уже оштрафовал Apple и Meta на 700 миллионов евро за нарушение антимонопольного законодательства.
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