Brent впала в ціні нижче 76 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у четвер зранку впали в ціні до 75,66 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:53, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,67%.
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При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 66,29 долара за барель, втративши 0,79%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.