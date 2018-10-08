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Brent торгується нижче 84 дол. за барель

Brent торгується нижче 84 дол. за барель

Київ • УНН

 • 8206 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у понеділок зранку впали в ціні до 83,38 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 7:56, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,93%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна збільшила видобуток нафти

При цьому ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 73,83 долара за барель, втративши 0,69%.

Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.

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