Brent торгується нижче 84 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у понеділок зранку впали в ціні до 83,38 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:56, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,93%.
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При цьому ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 73,83 долара за барель, втративши 0,69%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.