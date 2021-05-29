Борис Джонсон таємно одружився з Керрі Саймондс - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон одружився зі своєю нареченою Керрі Саймондс на таємній церемонії в Вестмінстерському соборі в суботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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ЗМІ заявили, що гостей запросили в останню хвилину на центральну церемонію в Лондоні, і навіть старші члени офісу Джонсона не знали про плани весілля. Наразі весілля в Англії обмежено 30 особами через обмеження COVID-19.
Католицький собор був раптово закритий та 33-річна Саймондс прибула через 30 хвилин у лімузині у довгій білій сукні без фати.
Джонсон та Саймондс живуть разом на Даунінг-стріт, відколи Джонсон став прем'єр-міністром у 2019 році. Минулого року вони оголосили, що вони обручені та чекають на дитину, а їхній син Вільфред Лоурі Ніколас Джонсон народився у квітні 2020 року.
Нагадаємо
Раніше цього місяця повідомляли, що запрошення на весілля було надіслано друзям та родині на липень 2022 року.
Джонсон раніше був одруженим на Марині Вілер, і вони мали чотирьох дітей разом. У вересні 2018 року вони оголосили, що розлучаються після 25 років шлюбу. Перед Вілер він мав ще одну дружину Аллегру Мостин-Оуен, а Саймондс стала його третьою дружиною.