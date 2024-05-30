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Bloomberg: у Швеції готові заблокувати імпорт російського газу, якщо Угорщина завадить санкціям ЄС

Bloomberg: у Швеції готові заблокувати імпорт російського газу, якщо Угорщина завадить санкціям ЄС

Київ • УНН

 • 23497 перегляди

Швеція погрожує в односторонньому порядку заблокувати імпорт російського скрапленого природного газу, якщо Угорщина перешкоджатиме санкціям ЄС щодо російського СПГ.

Швеція допускає можливість одностороннього блокування імпорту російського скрапленого природного газу, якщо Угорщина завадить санкціям ЄС щодо російського СПГ. Про це заявила міністерка енергетики Швеції Ебба Буш, пише Bloomberg, передає УНН.  

Деталі 

У виданні наголошують, що наразі в ЄС тривають перемовини щодо 14-го пакета санкцій проти росії. Західні партнери України прагнуть ввести обмеження проти ключових російських СПГ-проєктів, а також заборону на використання портів Євросоюзу для реекспорту поставок до третіх країн.

Угорщина проти нового пакету санкцій проти рф через обмеження щодо російського газу - Politico14.05.24, 14:22 • 21798 переглядiв

Водночас  Угорщина виступила проти цієї пропозиції, а санкції вимагають одностайності 27 країн-членів ЄС.  

Якщо пакет санкцій не відповідатиме меті, ми готові діяти самостійно

- заявила Ебба Буш.

Шведська посадовиця не пояснила, як саме уряд націлюватиметься на імпорт енергоносіїв з Росії. У Bloomberg підкреслили, що загальноприйняті правила вимагають від країн враховувати енергетичну безпеку Євросоюзу.

Метою всієї цієї війни з боку росії є "розділяй і володарюй". Але Швеція не буде чекати, якщо ми не досягнемо успіху з 14-м пакетом санкцій

- заявила міністерка енергетики Швеції

Доповнення 

У виданні зауважили, що імпорт російського газу до Швеції невеликий, але така рішучість свідчить про зростаюче нетерпіння держав-членів до постійних перешкод з боку Угорщини у питанні допомоги Україні.

FT: Туреччина хоче збільшити закупівлі СПГ у США, аби зменшити залежність свою від рф 29.04.24, 06:55 • 22875 переглядiв

Окрім того, подібного роду заяви підкреслюють розбіжність поглядів усередині блоку.

Нагадаємо

Видання Euronews повідомило, що ЄС розпочав переговори щодо 14-го пакету санкцій проти росії, який включає обмеження на російський газ, зокрема, заборону на перевалку російського скрапленого природного газу (СПГ).  

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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