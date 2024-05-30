Bloomberg: в Швеции готовы заблокировать импорт российского газа, если Венгрия помешает санкциям ЕС

Швеция допускает возможность односторонней блокировки импорта российского сжиженного природного газа, если Венгрия помешает санкциям ЕС в отношении российского СПГ. Об этом заявила министра энергетики Швеции Эбба Буш, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

В издании отмечают, что сейчас в ЕС продолжаются переговоры по 14-му пакету санкций против России. Западные партнеры Украины стремятся ввести ограничения против ключевых российских СПГ-проектов, а также запрет на использование портов Евросоюза для реэкспорта поставок в третьи страны.

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В то же время Венгрия выступила против этого предложения, а санкции требуют единодушия 27 стран-членов ЕС.

Если пакет санкций не будет соответствовать цели, мы готовы действовать самостоятельно - заявила Эбба Буш.

Шведская чиновница не объяснила, как именно правительство будет нацеливаться на импорт энергоносителей из России. В Bloomberg подчеркнули, что общепринятые правила требуют от стран учитывать энергетическую безопасность Евросоюза.

Целью всей этой войны со стороны России является "разделяй и властвуй". Но Швеция не будет ждать, если мы не добьемся успеха с 14-м пакетом санкций - - заявила министр энергетики Швеции

Дополнение

В издании отметили, что импорт российского газа в Швецию невелик, но такая решимость свидетельствует о растущем нетерпении государств-членов к постоянным препятствиям со стороны Венгрии в вопросе помощи Украине.

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Кроме того, подобного рода заявления подчеркивают расхождение взглядов в середине блока.

Напомним

Издание Euronews сообщило, что ЕС начал переговоры по 14-му пакету санкций против России, который включает ограничения на российский газ, в частности, запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ).