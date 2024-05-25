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Блінкен: допомога Україні з попередніх пакетів уже потрапила на передову

Блінкен: допомога Україні з попередніх пакетів уже потрапила на передову

Київ • УНН

 • 23903 перегляди

Державний секретар США Ентоні Блінкен після оголошення нового пакету військової допомоги Україні повідомив, що "допомога з попередніх пакетів уже потрапила на передову".

Державний секретар США Ентоні Блінкен після оголошення нового пакету військової допомоги Україні повідомив, що "допомога з попередніх пакетів уже потрапила на передову", пише УНН.

Це п'ятий пакет допомоги у сфері безпеки, який президент (США) схвалив після підписання додаткового законопроекту щодо національної безпеки. (...) Допомога з попередніх пакетів уже потрапила на передову, і ми передамо цю нову допомогу якомога швидше, щоб українські військові могли використати її для захисту своєї території та захисту українського народу

- сказав Блінкен у поширеній 24 травня заяві.

Держсекретар США наголосив, що "як ясно дав зрозуміти президент Байден, Сполучені Штати та міжнародна коаліція, яку ми зібрали, продовжуватимуть підтримувати Україну у захисті її свободи".

Він також перечислив, що до нового пакету допомоги на 275 мільйонів доларів, "який є частиною наших зусиль, щоб допомогти Україні відбити напад росії під Харковом", увійшли "вкрай необхідні спроможності", зокрема: боєприпаси для HIMARS; артилерійські постріли калібру 155 та 105 мм; ракети TOW; протитанкові комплекси Javelin та АТ-4; високоточні авіаційні боєприпаси; стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати; підривні боєприпаси; протиброньові міни; тактичні машини; бронежилети, засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту; запасні частини, технічне обслуговування та інше обладнання.

Допоможе відбити наступ росіян під Харковом: у Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакету озброєнь для України24.05.24, 21:50 • 63463 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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