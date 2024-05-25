Блінкен: допомога Україні з попередніх пакетів уже потрапила на передову
Київ • УНН
Державний секретар США Ентоні Блінкен після оголошення нового пакету військової допомоги Україні повідомив, що "допомога з попередніх пакетів уже потрапила на передову".
Державний секретар США Ентоні Блінкен після оголошення нового пакету військової допомоги Україні повідомив, що "допомога з попередніх пакетів уже потрапила на передову", пише УНН.
Це п'ятий пакет допомоги у сфері безпеки, який президент (США) схвалив після підписання додаткового законопроекту щодо національної безпеки. (...) Допомога з попередніх пакетів уже потрапила на передову, і ми передамо цю нову допомогу якомога швидше, щоб українські військові могли використати її для захисту своєї території та захисту українського народу
Держсекретар США наголосив, що "як ясно дав зрозуміти президент Байден, Сполучені Штати та міжнародна коаліція, яку ми зібрали, продовжуватимуть підтримувати Україну у захисті її свободи".
Він також перечислив, що до нового пакету допомоги на 275 мільйонів доларів, "який є частиною наших зусиль, щоб допомогти Україні відбити напад росії під Харковом", увійшли "вкрай необхідні спроможності", зокрема: боєприпаси для HIMARS; артилерійські постріли калібру 155 та 105 мм; ракети TOW; протитанкові комплекси Javelin та АТ-4; високоточні авіаційні боєприпаси; стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати; підривні боєприпаси; протиброньові міни; тактичні машини; бронежилети, засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту; запасні частини, технічне обслуговування та інше обладнання.
Допоможе відбити наступ росіян під Харковом: у Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакету озброєнь для України24.05.24, 21:50 • 63463 перегляди