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Блинкен: помощь Украине из предыдущих пакетов уже попала на передовую
Государственный секретарь США Энтони Блинкен после объявления нового пакета военной помощи Украине сообщил, что "помощь из предыдущих пакетов уже попала на передовую".
Удар рф пришелся по близкому пригороду Харькова, есть раненый
В результате обстрела населенного пункта в Харьковском районе был ранен один мирный житель, подробности уточняются.
Харьков подвергся вражескому удару КАБами - мэр
По последней информации, два КАБа нанесли удар по району Северной Салтовки Харькова.
В россии утверждают о дронах в белгородской и курской областях ночью и утром
министерство обороны россии утверждает, что ночью и утром уничтожило и перехватило несколько беспилотников над белгородской и курской областями рф.
В Украине возможны отключения света в вечерние пиковые часы - Минэнерго
Сегодня в Украине возможны отключения электроэнергии в вечерние пиковые часы из-за применения почасовых графиков отключений с 20:00 до 22:00, сообщает Министерство энергетики.
Обсудили ситуацию на фронте и усиление ПВО: Сырский и Умеров провели разговор с американскими генералами
Александр Сырский и Рустем Умеров обсудили с американскими генералами ситуацию на фронте, поставки техники, оружия, боеприпасов, логистику и усиление противовоздушной обороны Украины.
Армия рф с ночи атаковала Сумскую область из артиллерии и дронами: зафиксировано 7 взрывов
россияне обстреляли приграничные районы и населенные пункты в Сумской области Украины из артиллерии, беспилотников, вызвав многочисленные взрывы в Юнаковской, Белопольской и Краснопольской громадах.
Зеленский отметил работу Госспецсвязи для защиты от кибератак и надежности связи во время войны
Президент Зеленский поблагодарил сотрудников Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины за профессионализм и преданность делу обеспечения надежной связи и кибербезопасности в условиях продолжающейся войны.
В Харьковской области россияне за сутки обстреляли Харьков и 5 районов, есть пострадавший
Российские ракетные удары повредили здания и транспортные средства в Харькове, а обстрелы вызвали разрушения в нескольких селах региона, включая жилые кварталы, учебные заведения и ранения гражданского населения.
Министры G7 приближаются к соглашению по российским активам для помощи Украине
Ожидается, что министры финансов G7 согласуют план использования процентов от замороженных российских активов для финансирования Украины, что откроет путь к потенциальному соглашению лидеров в следующем месяце.