Блинкен: помощь Украине из предыдущих пакетов уже попала на передовую

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после объявления нового пакета военной помощи Украине сообщил, что "помощь из предыдущих пакетов уже попала на передовую", пишет УНН.

Это пятый пакет помощи в сфере безопасности, который президент (США) одобрил после подписания дополнительного законопроекта о национальной безопасности. (...) Помощь из предыдущих пакетов уже попала на передовую, и мы передадим эту новую помощь как можно скорее, чтобы украинские военные могли использовать ее для защиты своей территории и защиты украинского народа - сказал Блинкен в распространенном 24 мая заявлении.

Госсекретарь США подчеркнул, что "как ясно дал понять президент Байден, Соединенные Штаты и международная коалиция, которую мы собрали, будут продолжать поддерживать Украину в защите ее свободы".

Он также перечислил, что в новый пакет помощи на 275 миллионов долларов, "который является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отразить нападение россии под Харьковом", вошли "крайне необходимые возможности", в частности: боеприпасы для HIMARS; артиллерийские выстрелы калибра 155 и 105 мм; ракеты TOW; противотанковые комплексы Javelin и АТ-4; высокоточные авиационные боеприпасы; стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты; подрывные боеприпасы; противотанковые мины; тактические машины; бронежилеты, средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты; запасные части, техническое обслуживание и другое оборудование.

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