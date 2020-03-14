Білл Гейтс вийшов з ради директорів Microsoft
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Американський підприємець Білл Гейтс, що є одним із засновників корпорації Microsoft, вийшов з її ради директорів. Про це йдеться в заяві, опублікованій компанією в п’ятницю, передає УНН.
Як наголошується в документі, Гейтс зробив це, “щоб більше часу приділяти благодійності, зокрема у сфері світової охорони здоров’я, розвитку, освіти, а також у протидії зміні клімату, в чому він все більше приймає участь”. У заяві наголошується, що Гейтс "як і раніше буде радником з технічних питань генерального директора" Microsoft та інших її керівників. Головою компанії є зараз Сатья Наделла.
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У компанії відзначили, що Гейтс з червня 2008 року скоротив участь в роботі Microsoft, щоб приділяти більше часу благодійному фонду, заснованому ним і його дружиною Меліндою. Як випливає із заяви, в раді директорів Microsoft тепер залишаються 12 осіб.
Як підкреслила Сатья Наделла, “Microsoft продовжить отримувати користь від захоплення Гейтса технікою, його порад щодо розвитку продукції та сервісів”.
Гейтс також повідомив у соцмережі LinkedIn, що вирішив вийти з ради директорів інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. “У Microsoft і Berkshire Hathaway ніколи не було такого сильного керівництва, так що це вірний момент, щоб зробити цей крок”, — написав він.
Нагадаємо, Netflix зніме документальний фільм про життя Білла Гейтса.