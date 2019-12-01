Біатлоністка Семеренко потрапила до топ-10 спринту Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Жіночим спринтом підбіг до завершення змагальний день першого етапу Кубку світу з біатлону в шведському Остерсунді, повідомляє УНН.
На перший рядок в заочній боротьбі вийшла італійка Доротея Вірер, яка з однією незакритою мішенню випередила авторку "срібла" норвежку Марте Олсбю Ройселанд на 8,6 с. Трійку замкнула чешка Маркета Давидова (2) +11,9 с.
Кращою з українок стала Віта Семеренко у якої один промах і 41,1 с відставання. Її сестра Валентина посіла 24-й рядок (1) +1:04,5 хв. Дар'я Блашко фінішувала 42-ю (1), Анастасія Меркушина (2) – 49-та, а Надія Бєлкіна 66-та (2).
Відзначимо, календар змагань етапу в Остерсунді тепер дає спортсменам можливість дводенного відпочинку, а вже в середу, 4-го грудня змагання продовжаться індивідуальною гонкою у чоловіків.