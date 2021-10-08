Баскетбол: "Будівельник" виграв третій поєдинок на старті Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Запоріжжі відбувся один із центральних поєдинків туру баскетбольної Суперліги України – БК "Запоріжжя" приймав столичний "Будівельник", передає кореспондент УНН.
Деталі
На старті зустрічі активні дії Майкла Стоктона допомогли гостям вийти вперед, але ненадовго. Весь матч надалі тривала рівна боротьба, а лідер змінювався доволі часто.
Вирішальним стало перехоплення пуерториканця Клавелла та його ефектний данк у відриві за хвилину до кінця зустрічі, який дозволив дещо відірватися у рахунку. У підсумку 90:86 на користь столичних гравців.
У переможців Клавелл набрав 28 очок при 10 втратах, а у господарів відзначимо 26 балів у виконанні Джозефа.
Доповнення
Кияни виграли третій поєдинок у чемпіонаті, а "Запоріжжя" йде без перемог.