Баскетбол: "Будивельник" выиграл третий поединок на старте Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Запорожье состоялся один из центральных поединков тура баскетбольной Суперлиги Украины - БК "Запорожье" принимал столичный "Будивельник", передает корреспондент УНН.
Детали
На старте встречи активные действия Майкла Стоктона помогли гостям выйти вперед, но ненадолго. Весь матч в дальнейшем продолжалась равная борьба, а лидер менялся довольно часто.
Решающим стало перехват пуэрториканца Клавелла и его эффектный данк в отрыве за минуту до конца встречи, который позволил немного оторваться в счете. В итоге 90:86 в пользу столичных игроков.
У победителей Клавелл набрал 28 очков при 10 потерях, а у хозяев отметим 26 баллов в исполнении Джозефа.
Дополнение
Киевляне выиграли третий поединок в чемпионате, а “Запорожье” идет без побед.