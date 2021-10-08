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Баскетбол: "Будивельник" выиграл третий поединок на старте Суперлиги

Баскетбол: "Будивельник" выиграл третий поединок на старте Суперлиги

Киев  •  УНН

 • 12254 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В Запорожье состоялся один из центральных поединков тура баскетбольной Суперлиги Украины - БК "Запорожье" принимал столичный "Будивельник", передает корреспондент УНН.

Детали

На старте встречи активные действия Майкла Стоктона помогли гостям выйти вперед, но ненадолго. Весь матч в дальнейшем продолжалась равная борьба, а лидер менялся довольно часто.

Решающим стало перехват пуэрториканца Клавелла и его эффектный данк в отрыве за минуту до конца встречи, который позволил немного оторваться в счете. В итоге 90:86 в пользу столичных игроков.

У победителей Клавелл набрал 28 очков при 10 потерях, а у хозяев отметим 26 баллов в исполнении Джозефа.

Дополнение

Киевляне выиграли третий поединок в чемпионате, а “Запорожье” идет без побед.

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