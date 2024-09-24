Байден востаннє як президент виступить на Генеральній Асамблеї ООН: про що говоритиме

У вівторок, 24 липня, лідер Білого дому Джо Байден востаннє виступить на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку, як президент США. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Очікується, що у своїй промові Байден намагатиметься покращити зовнішньополітичну спадщину й звернеться до світових лідерів, щоб звернути їх увагу на війну Росії в Україні та війну на Близькому Сході.

Один зі співрозмовників агентства додав, що промова Байдена о 10:00 за східним часом (14:00 за Гринвічем). За його словами, Байден планує назвати головні досягнення свого перебування на посаді.

Окрім того, він закличе міжнародну спільноту підтримати Україну та знайти дипломатичне рішення щодо ситуації на Близькому Сході.

Попри заперечення росії: на саміті у Нью-Йорку ухвалили план реформи ООН

Зазначається, що прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр сказала журналістам, що Байден викладе своє "бачення того, як світ має об’єднатися, щоб розв’язати ці великі проблеми та захистити фундаментальні принципи, такі як Статут ООН".

Ми підтримуємо прагнення України до справедливого, міцного та всеосяжного миру в цій війні. І президент зобов’язується забезпечити українську армію обладнанням, необхідним для зміцнення своїх позицій – додала вона.

Доповнення

У Reuters додають, що промова Байдена в ООН стане центральною подією дводенного візиту до Нью-Йорка, який включає промову про клімат пізніше у вівторок і зустріч наступного дня з президентом В’єтнаму.

Нагадаємо

У понеділок, 23 вересня на Генеральній асамблеї в ООН виступив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна готується до проведення другого Саміту миру, який буде включати звільнення полонених, відновлення територіальної цілісності.