Байден в последний раз как президент выступит на Генеральной Ассамблее ООН: о чем будет говорить

Во вторник, 24 июля, лидер Белого дома Джо Байден в последний раз выступит на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, как президент США. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Ожидается, что в своей речи Байден попытается улучшить внешнеполитическое наследие и обратится к мировым лидерам, чтобы обратить их внимание на войну России в Украине и войну на Ближнем Востоке.

Один из собеседников агентства добавил, что речь Байдена в 10:00 по восточному времени (14:00 по Гринвичу). По его словам, Байден планирует назвать главные достижения своего пребывания в должности.

Кроме того, он призовет международное сообщество поддержать Украину и найти дипломатическое решение по ситуации на Ближнем Востоке.

Несмотря на возражения России: на саммите в Нью-Йорке приняли план реформы ООН

Отмечается, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала журналистам, что Байден изложит свое «видение того, как мир должен объединиться, чтобы решить эти большие проблемы и защитить фундаментальные принципы, такие как Устав ООН».

Мы поддерживаем стремление Украины к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в этой войне. И президент обязуется обеспечить украинскую армию оборудованием, необходимым для укрепления своих позиций - добавила она.

Дополнение

В Reuters добавляют, что речь Байдена в ООН станет центральным событием двухдневного визита в Нью-Йорк, который включает речь о климате позже во вторник и встречу на следующий день с президентом Вьетнама.

Напомним,

В понедельник, 23 сентября на Генеральной ассамблее в ООН выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина готовится к проведению второго Саммита мира, который будет включать освобождение пленных, восстановление территориальной целостности.