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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден в последний раз как президент выступит на Генеральной Ассамблее ООН: о чем будет говорить

Байден в последний раз как президент выступит на Генеральной Ассамблее ООН: о чем будет говорить

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 11:53  •  7553 просмотра

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Джо Байден выступит на Генассамблее ООН в последний раз как президент США. Он призовет поддержать Украину и найти дипломатическое решение по Ближнему Востоку, а также очертит свои достижения на посту.

Во вторник, 24 июля, лидер Белого дома Джо Байден в последний раз выступит на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, как президент США. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Ожидается, что в своей речи Байден попытается улучшить внешнеполитическое наследие и обратится к мировым лидерам, чтобы обратить их внимание на войну России в Украине и  войну на Ближнем Востоке.

Один из собеседников агентства добавил, что речь Байдена в 10:00 по восточному времени (14:00 по Гринвичу). По его словам, Байден планирует назвать главные достижения своего пребывания в должности.

Кроме того, он призовет международное сообщество поддержать Украину и найти дипломатическое решение по ситуации на Ближнем Востоке.

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Отмечается, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала журналистам, что Байден изложит свое «видение того, как мир должен объединиться, чтобы решить эти большие проблемы и защитить фундаментальные принципы, такие как Устав ООН».

Мы поддерживаем стремление Украины к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в этой войне. И президент обязуется обеспечить украинскую армию оборудованием, необходимым для укрепления своих позиций

- добавила она.

Дополнение

В Reuters добавляют, что речь  Байдена в ООН станет центральным событием двухдневного визита в Нью-Йорк, который включает речь о климате позже во вторник и встречу на следующий день с президентом Вьетнама.

Напомним,

В понедельник, 23 сентября на Генеральной ассамблее в ООН выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что  Украина готовится к проведению второго Саммита мира, который будет включать освобождение пленных, восстановление территориальной целостности.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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