Автогонщик Хемілтон та кінооператор Дікінс отримали лицарські титули від Єлизавети II

Всього в так званому новорічному списку значаться імена понад тисячи осіб — як знаменитостей першої величини, так і простих британців, які отримали нагороди за служіння суспільству. 35-річний Хемілтон, зрівнявся в минулому сезоні за кількістю виграних чемпіонських титулів з німцем Міхаелем Шумахером, за заслуги в області автоспорту був посвячений у лицарі. Такий же почесті був удостоєний і оператор Дікінс, відомий в першу чергу по зйомках фільмів “Той, що біжить по лезу 2049” (2017) і “1917” (2019). Чемпіони світу з футболу 1966 року в складі збірної Англії Джиммі Грівз і Рон Флауерс стали кавалерами ордена Британської імперії, так само як і співак і діджей Крейг Девід.

Актор Тобі Джонс, що грав в картинах “Розмальована вуаль” (2006) і “Фрост проти Ніксона” (2008), а також озвучував персонажа на ім’я Доббі у фільмах про Гаррі Поттера, був проведений в офіцери ордена Британської імперії. Візажист Пет Макграт в свою чергу стала дамою-командором даного ордена.

Значна кількість нагород дісталась людям, які брали безпосередню участь у боротьбі з пандемією коронавірусу. Крім того, кавалером ордена Британської імперії стала 106-річна волонтер Енн Бейкер з Солсбері, яка протягом десятиліть займалася збором коштів для благодійної організації “Національна спілка захисту дітей від жорстокого поводження”.

За традицією список лауреатів публікується двічі на рік — перед Новим роком і в червні, коли королева Великої Британії Єлизавета II святкує офіційний день народження. Однак в цьому році через пандемію коронавірусу оприлюднення так званого літнього списку було перенесено на першу половину жовтня.

Орден Британської імперії був заснований в 1917 році королем Георгом V — дідом Єлизавети II. Всього існує п’ять категорій цієї нагороди. Нижчою з них вважається звання кавалера ордена Британської імперії, далі йдуть офіцери даного ордена, потім — командори, і, нарешті, лицарі-командор і лицарі Великого хреста. Дві останні категорії автоматично наділяють своїх власників лицарськими титулами “сер” (у чоловіків) і “дама” (у жінок).