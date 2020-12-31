Автогонщик Хэмилтон и кинооператор Дикинс получили рыцарские титулы от Елизаветы II
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Семикратный чемпион “Формулы-1” британский автогонщик Льюис Хэмилтон, двукратный лауреат кинопремии “Оскар” оператор Роджер Дикинс и десятки борцов с коронавирусом вошли в ряды людей, награжденных самыми почетными титулами и орденами Великобритании. Список лауреатов государственных наград размещен на правительственном сайте в среду вечером, передает УНН.
Всего, в так называемом новогоднем списке, значатся имена более тысячи человек — как знаменитостей первой величины, так и простых британцев, которые получили награды за служение обществу. 35-летний Хэмилтон, который сравнялся в прошлом сезоне по количеству выигранных чемпионских титулов с немцем Михаэлем Шумахером, за заслуги в области автоспорта был посвящен в рыцари. Такой же почести был удостоен и оператор Дикинс, известный в первую очередь по съемкам фильмов “Бегущий по лезвию 2049” (2017) и “1917” (2019). Чемпионы мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Джимми Гривз и Рон Флауэрс стали кавалерами ордена Британской империи, так же как и певец и диджей Крейг Дэвид.
Актер Тоби Джонс, игравший в картинах “Разрисованная вуаль” (2006) и “Фрост против Никсона” (2008), а также озвучивал персонажа по имени Добби в фильмах о Гарри Поттере, был произведен в офицеры ордена Британской империи. Визажист Пэт Макграт в свою очередь стала дамой-командором данного ордена.
Значительное количество наград досталась людям, которые принимали непосредственное участие в борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, кавалером ордена Британской империи стала 106-летняя волонтер Энн Бейкер из Солсбери, которая в течение десятилетий занималась сбором средств для благотворительной организации “Национальный союз защиты детей от жестокого обращения”.
По традиции список лауреатов публикуется дважды в год — перед Новым годом и в июне, когда королева Великобритании Елизавета II празднует официальный день рождения. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса обнародования так называемого летнего списка было перенесено на первую половину октября.
Орден Британской империи был основан в 1917 году королем Георгом V — дедом Елизаветы II. Всего существует пять категорий этой награды. Нижние из них считаются званиями кавалера ордена Британской империи, далее следуют офицеры данного ордена, потом — командоры, и, наконец, рыцари-командор и рыцари Большого креста. Две последние категории автоматически наделяют своих владельцев рыцарскими титулами “сэр” (у мужчин) и “дама” (у женщин).