Атака рф на Херсонщину: п'ятеро поранених, пошкоджено понад 20 об'єктів
Київ • УНН
Внаслідок обстрілів Херсонщини п'ятеро людей отримали поранення. Пошкоджено будинки, магазини, школу та інфраструктурні об'єкти у 17 населених пунктах.
Під вогневим ураженням армії рф перебували 17 населених пунктів. Постраждали місцеві жителі у Центральному районі Херсона, Антонівці.
Передає УНН із посиланням на Головне управління Національної поліції в Херсонській області.
Деталі
Херсонщина зазнала атак з боку російських окупантів. Вкотре ворог підступно бив по інфраструктурі Херсонського та Бериславського районів. Зафіксовано пошкодження двох багатоквартирних та дев’яти приватних будинків, трьох автомобілів, двох господарських споруд, гаражу, магазину, майстерні школи, генератору та газопроводу.
Зранку російська армія з артилерії обстріляла передмістя Херсону – Антонівку. За даними поліції, постраждали двоє місцевих жителів.
У 74-річної жінки медики діагностували мінно-вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини та стегон, а 67-річного чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.
Внаслідок артилерійських атак протягом дня в населеному пунктів пошкоджень зазнали багатоквартирний та чотири приватні будинки, будівля майстерні школи й гараж. А через скид вибухівки постраждав ще один приватний будинок.
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Окупанти також атакували FPV-дроном цивільних містян у Центральному районі Херсона.
Двоє жінок віком 55 та 83 років отримали мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Обох госпіталізували.
Крім того FPV-дроном було атаковано цивільний автомобіль.
58-річний чоловік дістав вибухову травму й вогнепальне поранення обличчя. Численних пошкоджень зазнав автомобіль.
Також через скид із БпЛА пошкоджено магазин.
Загалом під вогневим ураженням армії рф перебували Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Білозерка, Розлив, Незламне, Берислав, Бургунка, Михайлівка, Львове, Золота Балка, Осокорівка, Тягинка, Одрадокам’янка, Ольгівка.
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Серед вказаних інцидентів російської агресії, у поліції деталізували:
- артилерійським вогнем пошкоджено багатоквартирний будинок у Незламному;
- автомобіль та приватний будинок у Розливі;
- два приватні домоволодіння, стільки ж господарських споруд і газопровід у Білозерці.
- через скидання вибухівок із БпЛА пошкоджено приватний будинок та автомобіль у Комишах.
Нагадаємо
Внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні виникло три пожежі, ліквідовані ДСНС. Одна людина загинула, двоє отримали поранення, горів будинок, авто та господарчі споруди.
У Херсонській області планують встановити модульні освітні центри у постраждалих громадах. Також буде переведено 7 шкіл на змішану форму навчання, що дозволить повернути понад 1400 дітей.
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