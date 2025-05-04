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Атака рф на Херсонскую область: пятеро раненых, повреждено более 20 объектов

Киев • УНН

 • 1522 просмотра

В результате обстрелов Херсонской области пять человек получили ранения. Повреждены дома, магазины, школа и инфраструктурные объекты в 17 населенных пунктах.

Атака рф на Херсонскую область: пятеро раненых, повреждено более 20 объектов

Под огненным поражением армии рф находились 17 населенных пунктов. Пострадали местные жители в Центральном районе Херсона, Антоновке.

Передает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Херсонской области.

Детали

Херсонщина подверглась атакам со стороны российских оккупантов. В очередной раз враг коварно бил по инфраструктуре Херсонского и Бериславского районов. Зафиксированы повреждения двух многоквартирных и девяти частных домов, трех автомобилей, двух хозяйственных построек, гаража, магазина, мастерской школы, генератора и газопровода.

Утром российская армия из артиллерии обстреляла пригород Херсона – Антоновку. По данным полиции, пострадали двое местных жителей.

У 74-летней женщины медики диагностировали минно-взрывную травму, осколочное ранение грудной клетки и бедер, а 67-летнего мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой.

В результате артиллерийских атак в течение дня в населенном пунктов повреждения получили многоквартирный и четыре частных дома, здание мастерской школы и гараж. А из-за сброса взрывчатки пострадал еще один частный дом.

- информирует ГУ НП в Херсонской области.

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Оккупанты также атаковали FPV-дроном гражданских горожан в Центральном районе Херсона.

Две женщины в возрасте 55 и 83 лет получили минно-взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Обеих госпитализировали.

Кроме того FPV-дроном был атакован гражданский автомобиль.  

58-летний мужчина получил взрывную травму и огнестрельное ранение лица. Многочисленные повреждения получил автомобиль.

Также из-за сброса с БпЛА поврежден магазин.

В общей сложности под огненным поражением армии рф находились Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Камышаны, Белозерка, Разлив, Незламное, Берислав, Бургунка, Михайловка, Львово, Золотая Балка, Осокоровка, Тягинка, Одрадокаменка, Ольговка.

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Среди указанных инцидентов российской агрессии, в полиции детализировали:

  • артиллерийским огнем поврежден многоквартирный дом в Незламном;
    • автомобиль и частный дом в Разливе;
      • два частных домовладения, столько же хозяйственных построек и газопровод в Белозерке.
        • из-за сброса взрывчатки с БпЛА поврежден частный дом и автомобиль в Камышах.

          Напомним

          В результате вражеских обстрелов в Херсоне возникло три пожара, ликвидированы ГСЧС. Один человек погиб, двое получили ранения, горел дом, авто и хозяйственные постройки.

          В Херсонской области планируют установить модульные образовательные центры в пострадавших громадах. Также будет переведено 7 школ на смешанную форму обучения, что позволит вернуть более 1400 детей.

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          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

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