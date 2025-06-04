Армія рф вдарила дроном по Харкову: є постраждалий
Київ • УНН
Росіяни вдарили по Київському району Харкова, попередньо БпЛА типа "Молнія". Є інформація про одного постраждалого, медики працюють на місці обстрілу.
Російські війська вдарили по Київському району Харкова, попередньо дроном типа "Молнія", відомо про одного постраждалого, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Ворог вдарив по Київському району Харкова. Попередньо, росіяни завдали удару БпЛА типа "Молнія". Маємо інформацію про одного постраждалого внаслідок падіння ворожого БпЛА в Київському районі Харкова
Бригада медиків, з його слів, працює на місці.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, "під ударом опинилася заправка на виїзді з міста у бік окружної, на щастя, обійшлося без загоряння". "На жаль, є один постраждалий. Працівник АЗС отримав поранення ноги", - уточнив Терехов.
Удар рф ракетами та дронами по Харкову: показали наслідки04.06.25, 09:36 • 1872 перегляди