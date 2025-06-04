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Армия рф ударила дроном по Харькову: есть пострадавший

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Россияне ударили по Киевскому району Харькова, предварительно БПЛА типа "Молния". Есть информация об одном пострадавшем, медики работают на месте обстрела.

Армия рф ударила дроном по Харькову: есть пострадавший

Российские войска ударили по Киевскому району Харькова, предварительно дроном типа "Молния", известно об одном пострадавшем, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Враг ударил по Киевскому району Харькова. Предварительно, россияне нанесли удар БПЛА типа "Молния". Имеем информацию об одном пострадавшем в результате падения вражеского БПЛА в Киевском районе Харькова

- написал Синегубов.

Бригада медиков, по его словам, работает на месте.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, "под ударом оказалась заправка на выезде из города в сторону окружной, к счастью, обошлось без возгорания". "К сожалению, есть один пострадавший. Работник АЗС получил ранение ноги", - уточнил Терехов.

Удар рф ракетами и дронами по Харькову: показали последствия04.06.25, 09:36 • 1630 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Харьков
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