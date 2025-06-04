Армия рф ударила дроном по Харькову: есть пострадавший
Киев • УНН
Россияне ударили по Киевскому району Харькова, предварительно БПЛА типа "Молния". Есть информация об одном пострадавшем, медики работают на месте обстрела.
Российские войска ударили по Киевскому району Харькова, предварительно дроном типа "Молния", известно об одном пострадавшем, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Враг ударил по Киевскому району Харькова. Предварительно, россияне нанесли удар БПЛА типа "Молния". Имеем информацию об одном пострадавшем в результате падения вражеского БПЛА в Киевском районе Харькова
Бригада медиков, по его словам, работает на месте.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, "под ударом оказалась заправка на выезде из города в сторону окружной, к счастью, обошлось без возгорания". "К сожалению, есть один пострадавший. Работник АЗС получил ранение ноги", - уточнил Терехов.
Удар рф ракетами и дронами по Харькову: показали последствия04.06.25, 09:36 • 1630 просмотров