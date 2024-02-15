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Армія рф 21 раз атакувала Донеччину, завдала авіаудар по Авдіївці - поліція

Армія рф 21 раз атакувала Донеччину, завдала авіаудар по Авдіївці - поліція

Київ • УНН

 • 24418 перегляди

За минулу добу російські війська здійснили обстріли 17 населених пунктів у Донецькій області, в результаті чого загинули 8 мирних жителів, 13 отримали поранення.

Російські війська завдали 21 удар по цивільному населенню Донецької області за добу, атак зазнали 17 населених пунктів регіону, у тому числі Авдіївка, повідомили у Нацполіції у четвер, пише УНН.

Деталі

"8 загиблих і 13 поранених за добу. Окупаційні війська завдали 21 удар по цивільному населенню. Атак зазнали 17 населених пунктів", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, пошкоджено 37 цивільних об’єктів – 24 житлових будинки, лікарня, магазини, аптека, автомобілі, гараж, критична інфраструктура.

За даними поліції, Селидове протягом доби зазнало двох ракетних атак. "Перший удар росія завдала минулої ночі по лікарні, де загинули троє людей – дві жінки та дитина, отримали поранення шестеро, серед них - немовля. Цієї ночі ракета влучила в релігійний об’єкт, пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків", - сказано у повідомленні.

"Подвійний удар витримала й Новогродівка. Окупанти поранили трьох цивільних осіб, пошкодили 16 багатоквартирних будинків, універмаг, дитячий садок", - зазначили у поліції.

Миколаївку загарбники, як зазначається, накрили із РСЗВ "Торнадо-С" - вбили трьох людей і одну людину поранили. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 8 приватних будинків, складське приміщення.

По селу Багатир, за повідомленням, ворог вдарив "Смерчами". Дві людини загинули, двоє зазнали травм. Під вогонь потрапили магазин, аптека та 7 приватних осель.

"Є поранений внаслідок артилерійського обстрілу Курахівки", - зазначили у поліції.

"Авіаударом ворожі війська зруйнували магазин в Авдіївці, про постраждалих наразі невідомо", - повідомили правоохоронці.

По Ясногірці росіяни, як вказано, поцілили ракетою С-300, пошкодили три домівки.

Вісім загиблих, 13 поранених - наслідки ворожих обстрілів Донеччини за добу 15.02.24, 08:49 • 25608 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
bm-30-smerchБМ-30 "Смерч
novohrodivkaНовогродівка
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