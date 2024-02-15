Армия рф 21 раз атаковала Донецкую область, нанесла авиаудар по Авдеевке - полиция

Российские войска нанесли 21 удар по гражданскому населению Донецкой области за сутки, атакам подверглись 17 населенных пунктов региона, в том числе Авдеевка, сообщили в Нацполиции в четверг, пишет УНН.

Детали

"8 погибших и 13 раненых за сутки. Оккупационные войска нанесли 21 удар по гражданскому населению. Атакам подверглись 17 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, повреждены 37 гражданских объектов - 24 жилых дома, больница, магазины, аптека, автомобили, гараж, критическая инфраструктура.

По данным полиции, Селидово в течение суток подверглось двум ракетным атакам. "Первый удар россия нанесла прошлой ночью по больнице, где погибли три человека - две женщины и ребенок, получили ранения шестеро, среди них - младенец. Этой ночью ракета попала в религиозный объект, повреждены по меньшей мере 12 жилых домов", - сказано в сообщении.

"Двойной удар выдержала и Новогродовка. Оккупанты ранили трех гражданских лиц, повредили 16 многоквартирных домов, универмаг, детский сад", - отметили в полиции.

Николаевку захватчики, как отмечается, накрыли из РСЗО "Торнадо-С" - убили трех человек и одного человека ранили. Повреждены 2 многоквартирных и 8 частных домов, складское помещение.

По селу Багатир, по сообщению, враг ударил "Смерчами". Два человека погибли, двое получили травмы. Под огонь попали магазин, аптека и 7 частных домов.

"Есть раненый в результате артиллерийского обстрела Кураховки", - отметили в полиции.

"Авиаударом вражеские войска разрушили магазин в Авдеевке, о пострадавших пока неизвестно", - сообщили правоохранители.

По Ясногорке россияне, как указано, попали ракетой С-300, повредили три дома.

Восемь погибших, 13 раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки