Армия рф 21 раз атаковала Донецкую область, нанесла авиаудар по Авдеевке - полиция

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
  •  139324 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
  •  168100 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
  •  152327 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
  •  153393 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  181743 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  229231 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  237361 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  224364 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  324117 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356885 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
bm-30-smerchBM-30 Smerch
novogrodovkaНовогродовка
avdiivkaАвдеевка
kurakhoveКурахово
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
donetskДонецк
Loading...
Новости по теме

Армия рф 21 раз атаковала Донецкую область, нанесла авиаудар по Авдеевке - полиция

За минувшие сутки российские войска совершили обстрелы 17 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего погибли 8 мирных жителей, 13 получили ранения.

Война •   •  8328 просмотра
Армия рф 21 раз атаковала Донецкую область, нанесла авиаудар по Авдеевке - полиция

россияне повредили подстанцию на Львовщине, но дефицита в энергосистеме нет - Минэнерго

Трансформаторная подстанция во Львове была повреждена в результате российского обстрела, что обесточило инфраструктурный объект. Однако в Минэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме контролируемая.

Война •   •  8368 просмотра
россияне повредили подстанцию на Львовщине, но дефицита в энергосистеме нет - Минэнерго

Ядерное оружие, которое рф хочет использовать против американских спутников, еще не введено в действие - СМИ

По сообщениям, россия разрабатывает ядерное оружие для нацеливания на американские спутники, что вызывает беспокойство среди американских чиновников. Но, согласно источникам, оружие не было введено в эксплуатацию.

Новости Мира •   •  7093 просмотра
Ядерное оружие, которое рф хочет использовать против американских спутников, еще не введено в действие - СМИ

На Киевщине объявили подозрение офицеру, который требовал у подчиненных деньги за рассмотрение социально-бытовых вопросов

Руководителя воинской части в Киевской области подозревают в систематическом вымогательстве более 160 000 гривен от 26 подчиненных, предлагая за взятки в размере от 1 500 до 5 000 гривен содействовать в решении их ходатайств о предоставлении материальной помощи, отпусков и других социально-бытовых вопросов.

Криминал и ЧП •   •  8111 просмотра
На Киевщине объявили подозрение офицеру, который требовал у подчиненных деньги за рассмотрение социально-бытовых вопросов

В районе Мариуполя фиксируют вражеское подкрепление, увеличение личного состава до 5 тысяч человек - Андрющенко

По словам советника мэра Мариуполя, подкрепление противника в этом районе увеличилось на 5 000 человек, а новые подразделения были замечены в прибрежной части Мариупольского района.

Война •   •  11861 просмотра
В районе Мариуполя фиксируют вражеское подкрепление, увеличение личного состава до 5 тысяч человек - Андрющенко

НАТО может создать новый учебный центр для ВСУ - СМИ

НАТО планирует открыть учебный центр для Вооруженных сил Украины, чтобы помочь стране перейти на стандарты Альянса и повысить уровень поддержки Украины.

Война •   •  13777 просмотра
НАТО может создать новый учебный центр для ВСУ - СМИ

"Мы все чаще слышим, что у Украины заканчиваются боеприпасы", - Салливан

Советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан призвал Конгресс как можно быстрее утвердить дополнительное финансирование для Украины, поскольку, по сообщениям, ее войскам не хватает боеприпасов, а они продолжают обороняться от массированных российских атак.

Война •   •  14610 просмотра
"Мы все чаще слышим, что у Украины заканчиваются боеприпасы", - Салливан

Австралия предоставляет Украине дополнительную военную помощь на 32,4 млн долл., Зеленский выразил благодарность

Австралия предоставила дополнительные $32,4 млн на укрепление обороноспособности Украины, за что Президент Зеленский выразил благодарность.

Война •   •  18774 просмотра
Австралия предоставляет Украине дополнительную военную помощь на 32,4 млн долл., Зеленский выразил благодарность

На Луганщине россияне давят на юг от Невского, подтягивая туда резервы - Лысогор

россияне продолжают наступление к югу от Невского вблизи Тернов в Донецкой области. Находясь в обороне, украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы сточить наступательный потенциал россиян, нанося оккупантам значительные потери.

Война •   •  17194 просмотра
На Луганщине россияне давят на юг от Невского, подтягивая туда резервы - Лысогор

Ракетная атака рф по Великому Бурлуку на Харьковщине: количество жертв увеличилось до четырех

Спасатели нашли еще одну жертву российского ракетного обстрела в Великом Бурлуке Харьковской области, в результате чего количество погибших возросло до четырех.

Война •   •  16272 просмотра
Ракетная атака рф по Великому Бурлуку на Харьковщине: количество жертв увеличилось до четырех