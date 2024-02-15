Восемь погибших, 13 раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки

В результате вражеских обстрелов российских войск населенных пунктов Донецкой области 14 февраля погибли восемь гражданских, еще 13 - получили ранения. Об этом в четверг сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 14 февраля россияне убили 8 жителей Донецкой области: 3 в Селидово, 3 в Николаевке и 2 в Багатире. Еще 13 человек в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в соцсетях.

Всего с начала вторжения в Донецкой области зафиксировано 1862 погибших и 4572 раненых гражданских людей.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним

Как сообщал УНН, две пожилые женщины погибли и один мирный житель получил ранения за прошедшие сутки в результате обстрела российскими войсками города Николаевка Донецкой области.