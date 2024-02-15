Восемь погибших, 13 раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки
Киев • УНН
Восемь гражданских погибли и 13 получили ранения в результате обстрелов со стороны российских войск в Донецкой области за минувшие сутки.
В результате вражеских обстрелов российских войск населенных пунктов Донецкой области 14 февраля погибли восемь гражданских, еще 13 - получили ранения. Об этом в четверг сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
За 14 февраля россияне убили 8 жителей Донецкой области: 3 в Селидово, 3 в Николаевке и 2 в Багатире. Еще 13 человек в области за сутки получили ранения
Всего с начала вторжения в Донецкой области зафиксировано 1862 погибших и 4572 раненых гражданских людей.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним
Как сообщал УНН, две пожилые женщины погибли и один мирный житель получил ранения за прошедшие сутки в результате обстрела российскими войсками города Николаевка Донецкой области.
Восемь погибших, 13 раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки
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