Вісім загиблих, 13 поранених - наслідки ворожих обстрілів Донеччини за добу
Київ • УНН
Вісім цивільних осіб загинули та 13 отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських військ у Донецькій області за минулу добу.
Внаслідок ворожих обстрілів російських військ населених пунктів Донецької області 14 лютого загинули вісім цивільних, ще 13 - отримали поранення. Про це у четвер повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
За 14 лютого росіяни вбили 8 жителів Донеччини: 3 у Селидовому, 3 у Миколаївці і 2 у Багатирі. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення
Всього від початку вторгнення на Донеччині зафіксовано 1862 загиблих та 4572 поранених цивільних людей.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, дві літні жінки загинули і один мирний житель отримав поранення минулої доби в результаті обстрілу російськими військами міста Миколаївка Донецької області.