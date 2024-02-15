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Вісім загиблих, 13 поранених - наслідки ворожих обстрілів Донеччини за добу

Вісім загиблих, 13 поранених - наслідки ворожих обстрілів Донеччини за добу

Київ • УНН

 • 25608 перегляди

Вісім цивільних осіб загинули та 13 отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських військ у Донецькій області за минулу добу.

Внаслідок ворожих обстрілів російських військ населених пунктів Донецької області 14 лютого загинули вісім цивільних, ще 13 - отримали поранення. Про це у четвер повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН

За 14 лютого росіяни вбили 8 жителів Донеччини: 3 у Селидовому, 3 у Миколаївці і 2 у Багатирі. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення

- написав Філашкін у соцмережах.

Всього від початку вторгнення на Донеччині зафіксовано 1862 загиблих та 4572 поранених цивільних людей.  

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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Нагадаємо 

Як повідомляв УНН, дві літні жінки загинули і один мирний житель отримав поранення минулої доби в результаті обстрілу російськими військами міста Миколаївка Донецької області.

Тетяна Краєвська

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