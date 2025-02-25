АРМА призупинило перевірку компанії з російським слідом, яка претендує стати управителем для ТРЦ "Гулівер"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) тимчасово призупинило перевірку ТОВ "Алакор Сіті", єдиного учасника, який залишився у конкурсі на управління ТРЦ "Гулівер". Відповідаючи на запит журналістів УНН про можливі зв’язки цієї компанії з рф, у відомстві запевнили, що докладуть усіх зусиль для пошуку ефективного управителя.

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У відомстві пояснили, що поки триває розгляд скарг у Антимонопольному комітеті України (АМКУ) щодо процедури конкурсу, перевірку третього учасника відклали.

АРМА при реалізації державної політики, яка належить до сфери його повноважень, діє та буде діяти в інтересах держави на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені, зокрема, зазначеними нормами актів законодавства - повідомили в агентстві у відповідь на запит.

Раніше низка ЗМІ повідомляла про зв’язки цієї компанії з росіянами та оточенням експрезидента Петра Порошенка. Журналісти УНН провели власне розслідування, яке підтвердило ці факти.

Власником "Алакор Сіті" є бізнесмен Дмитро Адамовський - син скандального бізнесмена Андрія Адамовського. Хоча зараз Адамовський-молодший позиціонує себе як чесний громадянин Канади, за нашою інформацією, він досі має російське громадянство. Паспорт країни-агресорки він, ймовірно, отримав ще у 2005 році.

Батько власника ТОВ "Алакор Сіті" - бізнесмен Андрій Адамовський - відомий багатьма гучними схемами, зокрема й корупційними махінаціями на постачанні пального для Міноборони України через компанію "Трейд Коммодіті". Ця схема, яку розслідували НАБУ та САП, стосувалася завищених цін на паливо для військових та завдала державі збитків у розмірі 149 мільйонів гривень. Також Андрій Адамовський є давнім бізнес-партнером соратників Петра Порошенка Олександра Грановського та Ігоря Кононенка.

На тлі війни України з росією участь компанії, власник якої має громадянство країни-агресора, у конкурсі на управління стратегічним об’єктом у центрі Києва викликає серйозні занепокоєння.

АРМА призупинила перевірку ТОВ "Алакор Сіті" через скарги до АМКУ, проте після їх розгляду процес може бути відновлений. Якщо агентство ухвалить рішення на користь цієї компанії, це означатиме, що управління ТРЦ "Гулівер" може перейти до структури, пов’язаної як із соратниками Порошенка, так і з російським бізнесом.

Чи дотримається АРМА своїх обіцянок щодо ретельної перевірки компанії та її власників - залишається відкритим питанням.

Нагадаємо

АРМА 30 жовтня оголосило конкурс на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер". Очільниця агентства Олена Дума з гордістю заявила, що максимально суворо підійшла до відбору управителя цим резонансним активом і навіть встановила максимально можливі 4 критерії до кандидатів.

Проте експерти розкритикували встановлення дуже "вузьких" критеріїв для потенційних управителів арештованим майном, як у ситуації з конкурсом на управління ТРЦ "Гулівер", адже це обмежує конкуренцію та може поставити під сумнів прозорість процесу.

У конкурсі на управителя столичним ТРЦ змагалися всього три компанії. Після перевірки, АРМА відхилило кандидатуру першого і другого учасників.