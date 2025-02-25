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АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Киев  •  УНН

 • 26489 просмотра

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АРМА временно остановила проверку ООО "Алакор Сити" из-за жалоб в АМКУ относительно конкурса на управление ТРЦ "Гулливер". Кроме того, удалось выяснить информацию о возможных связях компании с рф и окружением Порошенко.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) временно приостановило проверку ООО "Алакор Сити", единственного участника, который остался в конкурсе на управление ТРЦ "Гулливер". Отвечая на запрос журналистов УНН о возможных связях этой компании с рф, в ведомстве заверили, что приложат все усилия для поиска эффективного управляющего. 

Детали

В ведомстве пояснили, что пока идет рассмотрение жалоб в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) относительно процедуры конкурса, проверку третьего участника отложили.

АРМА при реализации государственной политики, относящейся к сфере его полномочий, действует и будет действовать в интересах государства на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными, в частности, указанными нормами актов законодательства 

- сообщили в агентстве в ответ на запрос.

Ранее ряд СМИ сообщали о связях этой компании с россиянами и окружением экс-президента Петра Порошенко. Журналисты УНН провели собственное расследование, которое подтвердило эти факты.

Владельцем "Алакор Сити" является бизнесмен Дмитрий Адамовский - сын скандального бизнесмена Андрея Адамовского. Хотя сейчас Адамовский-младший позиционирует себя как честный гражданин Канады, по нашей информации, он до сих пор имеет российское гражданство. Паспорт страны-агрессора он, вероятно, получил еще в 2005 году.

Отец владельца ООО "Алакор Сити" - бизнесмен Андрей Адамовский - известен многими громкими схемами, в том числе и коррупционными махинациями на поставке топлива для Минобороны Украины через компанию "Трейд Коммодити". Эта схема, которую расследовали НАБУ и САП, касалась завышенных цен на топливо для военных и нанесла государству ущерб в размере 149 миллионов гривен. Также Андрей Адамовский является давним бизнес-партнером соратников Петра Порошенко Александра Грановского и Игоря Кононенко

На фоне войны Украины с россией участие компании, владелец которой имеет гражданство страны-агрессора, в конкурсе на управление стратегическим объектом в центре Киева вызывает серьезные опасения.

АРМА приостановила проверку ООО "Алакор Сити" из-за жалоб в АМКУ, однако после их рассмотрения процесс может быть возобновлен. Если агентство примет решение в пользу этой компании, это будет означать, что управление ТРЦ "Гулливер" может перейти к структуре, связанной как с соратниками Порошенко, так и с российским бизнесом.

Сдержит ли АРМА свои обещания по тщательной проверке компании и ее владельцев - остается открытым вопросом.

Напомним

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Руководительница агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам.

Однако эксперты раскритиковали установление очень "узких" критериев для потенциальных управляющих арестованным имуществом, как в ситуации с конкурсом на управление ТРЦ "Гулливер", ведь это ограничивает конкуренцию и может поставить под сомнение прозрачность процесса.

В конкурсе на управляющего столичным ТРЦ соревновались всего три компании. После проверки, АРМА отклонило кандидатуру первого и второго участников.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
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