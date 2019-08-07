Apple почала випускати віртуальні кредитні картки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Компанія Apple почала випускати віртуальні кредитні картки Apple Card разом з банком Goldman Sachs Group Inc. Про це повідомило агентство Reuters, передає УНН.
Компанія оголосила про картку ще в березні, а запустила її в роботу 6 серпня. Карта створена для користувачів iPhone, які можуть підписатися на неї через систему Apple Pay і відразу користуватися. Власники карти зможуть повертати 2% грошей на покупки за допомогою послуги Apple Pay.
"Прийняття картки в перший рік, ймовірно, буде низьким, але Apple Card може до 2023 року отримати близько 1,4 мільярда доларів доходу з високою маржею, додавши приблизно 1,8% до загального прибутку Apple. Зараз Apple має приблизно 50 мільйонів користувачів Apple Pay", - заявив керуючий партнер компанії Loup Ventures та давній спостерігач Apple Джин Мюнстер.
Додамо, Apple заявила, що інформація про покупку зберігається на iPhone користувача, і що компанія не може бачити цю інформацію. Goldman, у свою чергу, забороняє використовувати дані для маркетингових цілей навіть для продажу інших продуктів компанії.
Як повідомляв УНН, у березні компанія Apple провела в Каліфорнії велику презентацію, на якій були представлені нові сервіси, зокрема і Apple Card.
Нагадаємо, Apple тимчасово перестала прослуховувати анонімні запити користувачів Siri, які, як повідомлялося раніше, компанія вивчала для поліпшення роботи голосового помічника.