Apple начала выпускать виртуальные кредитные карточки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Компания Apple начала выпускать виртуальные кредитные карточки Apple Card вместе с банком Goldman Sachs Group Inc. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.
Компания объявила о карточке еще в марте, а запустила ее в работу 6 августа. Карта создана для пользователей iPhone, которые могут подписаться на нее через систему Apple Pay и сразу пользоваться. Владельцы карты смогут возвращать 2% денег на покупки с помощью услуги Apple Pay.
"Принятие карточки в первый год, вероятно, будет низким, но Apple Card может до 2023 года получить около 1,4 миллиарда долларов дохода с высокой маржой, добавив примерно 1,8% от общего дохода Apple. Сейчас Apple имеет примерно 50 миллионов пользователей Apple Pay", - заявил управляющий партнер компании Loup Ventures и давний наблюдатель Apple Джин Мюнстер.
Добавим, Apple заявила, что информация о покупке сохраняется на iPhone пользователя, и компания не может видеть эту информацию. Goldman, в свою очередь, запрещает использовать данные для маркетинговых целей даже для продажи других продуктов компании.
Как сообщал УНН, в марте компания Apple провела в Калифорнии большую презентацию, на которой были представлены новые сервисы, в том числе Apple Card.
Напомним, Apple временно перестала слушать анонимные запросы пользователей Siri, которые, как сообщалось ранее, компания изучала для улучшения работы голосового помощника.