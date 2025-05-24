Андрій Єрмак провів розмову з радниками з питань національної безпеки: про що говорили
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента України провів розмову з радниками з питань нацбезпеки та зовнішньої політики Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії. Обговорювали обмін полоненими та санкції проти рф.
Керівник Офісу Президента (ОП) України Андрій Єрмак у п’ятницю, 23 травня провів телефонну розмову з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії. Про це інформує УНН із посиланням на Офіс Президента України, Telegram-канал Єрмака.
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Зазнається, що участь у розмові взяли радник Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл, радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер, дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн і дипломатичний радник Голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо.
Під час розмови Єрмак поінформував про проведений сьогодні обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 390 українців – 270 військових і 120 цивільних. Зазначається, що це перший етап реалізації домовленості, досягнутої в Туреччині, щодо обміну у форматі 1000 на 1000.
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Керівник ОП також висловив окрему подяку за новий пакет санкцій проти рф, зокрема за обмеження, спрямовані на тіньовий флот і російський ВПК.
"Це - важливий сигнал єдності та сили нашої спільної позиції", - резюмував Єрмак.
Нагадаємо
23 травня Україна здійснила обмін полоненими та повернула 390 людей. За словами Володимира Зеленського, обмін буде продовжено цими вихідними, як і було домовлено в Туреччині.
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