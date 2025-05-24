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Андрій Єрмак провів розмову з радниками з питань національної безпеки: про що говорили

Київ • УНН

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Керівник Офісу Президента України провів розмову з радниками з питань нацбезпеки та зовнішньої політики Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії. Обговорювали обмін полоненими та санкції проти рф.

Андрій Єрмак провів розмову з радниками з питань національної безпеки: про що говорили

Керівник Офісу Президента (ОП) України Андрій Єрмак у п’ятницю, 23 травня провів телефонну розмову з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії. Про це інформує УНН із посиланням на Офіс Президента України, Telegram-канал Єрмака.

Деталі

Зазнається, що участь у розмові взяли радник Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл, радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер, дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн і дипломатичний радник Голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо.

Під час розмови Єрмак поінформував про проведений сьогодні обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 390 українців – 270 військових і 120 цивільних. Зазначається, що це перший етап реалізації домовленості, досягнутої в Туреччині, щодо обміну у форматі 1000 на 1000.

Ми скоординували подальші дії, щоб спільно тиснути на росію з метою припинення вогню - як передумови для початку переговорів про справедливий та стійкий мир

- написав Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Керівник ОП також висловив окрему подяку за новий пакет санкцій проти рф, зокрема за обмеження, спрямовані на тіньовий флот і російський ВПК.

"Це - важливий сигнал єдності та сили нашої спільної позиції", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо

23 травня Україна здійснила обмін полоненими та повернула 390 людей. За словами Володимира Зеленського, обмін буде продовжено цими вихідними, як і було домовлено в Туреччині.

Президент України повідомив про підготовку нових санкційних пакетів проти росії. Він висловив вдячність усім, хто підтримує посилення санкційного тиску на агресора.

Україна все ще розглядає Ватикан, як місце потенційної технічної зустрічі з росією - Сибіга23.05.25, 18:53 • 2156 переглядiв

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