Андрей Ермак провел разговор с советниками по вопросам национальной безопасности: о чем говорили
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Украины провел разговор с советниками по вопросам нацбезопасности и внешней политики Великобритании, Германии, Франции и Италии. Обсуждали обмен пленными и санкции против рф.
Руководитель Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Ермак в пятницу, 23 мая, провел телефонный разговор с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики Великобритании, Германии, Франции и Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины, Telegram-канал Ермака.
Детали
Отмечается, что участие в разговоре приняли советник Премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл, советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер, дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн и дипломатический советник Председателя Совета министров Италии Фабрицио Саджо.
Во время разговора Ермак проинформировал о проведенном сегодня обмене пленными, в результате которого домой вернулись 390 украинцев – 270 военных и 120 гражданских. Отмечается, что это первый этап реализации договоренности, достигнутой в Турции, об обмене в формате 1000 на 1000.
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Руководитель ОП также выразил отдельную благодарность за новый пакет санкций против рф, в частности за ограничения, направленные на теневой флот и российский ВПК.
"Это – важный сигнал единства и силы нашей общей позиции", - резюмировал Ермак.
Напомним
23 мая Украина осуществила обмен пленными и вернула 390 человек. По словам Владимира Зеленского, обмен будет продолжен в эти выходные, как и было договорено в Турции.
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