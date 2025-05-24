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Андрей Ермак провел разговор с советниками по вопросам национальной безопасности: о чем говорили

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Руководитель Офиса Президента Украины провел разговор с советниками по вопросам нацбезопасности и внешней политики Великобритании, Германии, Франции и Италии. Обсуждали обмен пленными и санкции против рф.

Андрей Ермак провел разговор с советниками по вопросам национальной безопасности: о чем говорили

Руководитель Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Ермак в пятницу, 23 мая, провел телефонный разговор с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики Великобритании, Германии, Франции и Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины, Telegram-канал Ермака.

Детали

Отмечается, что участие в разговоре приняли советник Премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл, советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер, дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн и дипломатический советник Председателя Совета министров Италии Фабрицио Саджо.

Во время разговора Ермак проинформировал о проведенном сегодня обмене пленными, в результате которого домой вернулись 390 украинцев – 270 военных и 120 гражданских. Отмечается, что это первый этап реализации договоренности, достигнутой в Турции, об обмене в формате 1000 на 1000.

Мы скоординировали дальнейшие действия, чтобы совместно давить на россию с целью прекращения огня - как предпосылки для начала переговоров о справедливом и устойчивом мире

- написал Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Руководитель ОП также выразил отдельную благодарность за новый пакет санкций против рф, в частности за ограничения, направленные на теневой флот и российский ВПК.

"Это – важный сигнал единства и силы нашей общей позиции", - резюмировал Ермак.

Напомним

23 мая Украина осуществила обмен пленными и вернула 390 человек. По словам Владимира Зеленского, обмен будет продолжен в эти выходные, как и было договорено в Турции.

Президент Украины сообщил о подготовке новых санкционных пакетов против россии. Он выразил благодарность всем, кто поддерживает усиление санкционного давления на агрессора.

Украина все еще рассматривает Ватикан, как место потенциальной технической встречи с россией - Сибига23.05.25, 18:53 • 2144 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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