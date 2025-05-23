Президент Зеленський повідомив про підготовку сильних санкційних пакетів
Київ • УНН
Президент України повідомив про підготовку нових санкційних пакетів проти росії. Він висловив вдячність усім, хто підтримує посилення санкційного тиску на агресора.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готуються нові санкційні пакети. Він запевнив, що вони сильні, пише УНН з посиланням на звернення Президента.
Деталі
Сьогодні також була доповідь, ми готуємо нові санкційні пакети. Сильні санкційні пакети
Глава держави також подякував кожному, хто підтримує запровадження нових санкцій проти росії.
Нові санкції проти росії потрібні. Я дякую кожному й кожній, хто це адвокатує і підтримує
Доповнення
Через санкції Заходу у 2024 році, російський нафтовий гігант "Совкомфлот" зазнав збитків у розмірі 393 мільйони доларів. Доходи компанії впали майже вдвічі.
російська "Газпром нафта" зазнала збитків у 21,3 млрд рублів у першому кварталі 2025 року через санкції, дорогі послуги та логістичні проблеми. Інший гігант, "Газпром", також зазнає збитків та просить допомогу.