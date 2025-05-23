Президент Зеленский сообщил о подготовке сильных санкционных пакетов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовятся новые санкционные пакеты. Он заверил, что они сильные, пишет УНН со ссылкой на обращение Президента.

Сегодня также был доклад, мы готовим новые санкционные пакеты. Сильные санкционные пакеты

Глава государства также поблагодарил каждого, кто поддерживает введение новых санкций против россии.

Новые санкции против россии нужны. Я благодарю каждого и каждую, кто это адвокатирует и поддерживает