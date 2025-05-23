Президент Зеленский сообщил о подготовке сильных санкционных пакетов
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о подготовке новых санкционных пакетов против россии. Он выразил благодарность всем, кто поддерживает усиление санкционного давления на агрессора.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовятся новые санкционные пакеты. Он заверил, что они сильные, пишет УНН со ссылкой на обращение Президента.
Детали
Сегодня также был доклад, мы готовим новые санкционные пакеты. Сильные санкционные пакеты
Глава государства также поблагодарил каждого, кто поддерживает введение новых санкций против россии.
Новые санкции против россии нужны. Я благодарю каждого и каждую, кто это адвокатирует и поддерживает
Дополнение
Из-за санкций Запада в 2024 году, российский нефтяной гигант "Совкомфлот" понес убытки в размере 393 миллиона долларов. Доходы компании упали почти вдвое.
российская "Газпром нефть" понесла убытки в 21,3 млрд рублей в первом квартале 2025 года из-за санкций, дорогих услуг и логистических проблем. Другой гигант, "Газпром", также несет убытки и просит помощи.