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Акції Xiaomi б'ють рекорди після успіху нового позашляховика, конкурента Tesla

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Акції Xiaomi стрімко зросли після того, як виробник продав 200 000 електромобілів YU7 за три хвилини. Це перевищило очікування аналітиків, що може змусити Tesla переглянути ціни в Китаї.

Акції Xiaomi б'ють рекорди після успіху нового позашляховика, конкурента Tesla

Акції Xiaomi досягли найвищої ціни на Гонконгській фондовій біржі після того, як пекінський виробник смартфонів продав 200 000 електромобілів за три хвилини.

Передає УНН із посиланням на FT та Bloomberg Linea.

Деталі

Акції Xiaomi злетіли до рекорду після того, як виробник телефонів продав 200 000 електричних позашляховиків за 3 хвилини.

Стрибок стався після того, як Xiaomi, яка починала як виробник смартфонів, але відтоді розширилася до іншої електроніки, включно з електромобілями, випустила в четвер свій позашляховик YU7.

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Цікавий факт: Xiaomi розмістила 289 000 замовлень за першу годину своєї доступності, що більше, ніж очікувалося.

Конкуренція з Tesla

Засновник Xiaomi Лей Цзюнь прямо розкритикував Tesla під час презентації в четвер, порівнявши свій автомобіль з Model Y.

Так само, як він раніше порівняв пристрої Mi з iPhone. 

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А що думають аналітики

Представник Citi Джефф Чанг сказав, що Tesla, яка зараз займає п'яте місце на китайському ринку електромобілів, може бути змушена знизити власні ціни у відповідь. А також припинити абонентську плату за свою так звану платформу повного автономного водіння. І ще, - продовжити безпроцентний кредит, що пропонує клієнтам, з п'яти до семи років і надати більше фінансових стимулів.

А ось споживчий попит на YU7 від Xiaomi набагато перевершив аналітичні очікування.

Аналітики Goldman Sachs Group Inc., включно з Тімоті Чжао зазначили:

Споживчий попит на YU7 від Xiaomi перевершив очікування ринку. Це повинно дозволити Xiaomi ще більше зміцнити свої лідерські позиції на ринку автомобілів преміум-класу в Китаї

- написали фахівці.

У Goldman Sachs Group підвищили свою цільову ціну акцій на 6% до 69 гонконгських доларів.

Тим часом Xiaomi поспішає закріпити успіх

Компанія почала приймати попередні замовлення в четвер із депозитом у розмірі 5000 юанів. Глава Xiaomi Лей Цзюнь заявив, що у покупців першої машини Xiaomi - седана SU7 - є три дні, щоб перейти на позашляховик, якщо вони не отримали оригінальний автомобіль. 

Нагадаємо

УНН повідомляв, що китайська компанія Xiaomi офіційно підтвердила запуск нового електричного кросовера YU7, який орієнтований на ринок преміум‑SUV та безпосередньо конкуруватиме з Tesla Model Y.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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