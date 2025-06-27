Акции Xiaomi бьют рекорды после успеха нового внедорожника, конкурента Tesla

Акции Xiaomi достигли самой высокой цены на Гонконгской фондовой бирже после того, как пекинский производитель смартфонов продал 200 000 электромобилей за три минуты.

Передает УНН со ссылкой на FT и Bloomberg Linea.

Детали

Акции Xiaomi взлетели до рекорда после того, как производитель телефонов продал 200 000 электрических внедорожников за 3 минуты.

Скачок произошел после того, как Xiaomi, которая начинала как производитель смартфонов, но с тех пор расширилась до другой электроники, включая электромобили, выпустила в четверг свой внедорожник YU7.

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Интересный факт: Xiaomi разместила 289 000 заказов за первый час своей доступности, что больше, чем ожидалось.

Конкуренция с Tesla

Основатель Xiaomi Лей Цзюнь прямо раскритиковал Tesla во время презентации в четверг, сравнив свой автомобиль с Model Y.

Так же, как он раньше сравнивал устройства Mi с iPhone.

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А что думают аналитики

Представитель Citi Джефф Чанг сказал, что Tesla, которая сейчас занимает пятое место на китайском рынке электромобилей, может быть вынуждена снизить собственные цены в ответ. А также прекратить абонентскую плату за свою так называемую платформу полного автономного вождения. И еще, - продолжить беспроцентный кредит, предлагающий клиентам, с пяти до семи лет и предоставить больше финансовых стимулов.

А вот потребительский спрос на YU7 от Xiaomi намного превзошел аналитические ожидания.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc., включая Тимоти Чжао отметили:

Потребительский спрос на YU7 от Xiaomi превзошел ожидания рынка. Это должно позволить Xiaomi еще больше укрепить свои лидерские позиции на рынке автомобилей премиум-класса в Китае - написали специалисты.

В Goldman Sachs Group повысили свою целевую цену акций на 6% до 69 гонконгских долларов.

Тем временем Xiaomi спешит закрепить успех

Компания начала принимать предварительные заказы в четверг с депозитом в размере 5000 юаней. Глава Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что у покупателей первой машины Xiaomi - седана SU7 - есть три дня, чтобы перейти на внедорожник, если они не получили оригинальный автомобиль.

Напомним

УНН сообщал, что китайская компания Xiaomi официально подтвердила запуск нового электрического кроссовера YU7, который ориентирован на рынок премиум‑SUV и будет непосредственно конкурировать с Tesla Model Y.

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